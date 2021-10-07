Погода
$ 84.70 - 84.91
€ 97.70 - 99.00

Жапаров: Необходимо ускорить создание мультимодальных грузовых авиаузлов

87  0
- Наталья Крайнова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Кыргызстане сегодня, 7 октября, отмечается День гражданской авиации. По такому случаю работников гражданской авиации с их профессиональным праздником поздравил президент КР Садыр Жапаров.

"Сегодня трудно представить жизнь человека без авиатранспорта, вклада гражданской авиации в развитие различных отраслей народного хозяйства.

Воздушный транспорт играет важную роль в международных пассажирских перевозках и грузов. Особенно это проявилось в период пандемии, когда граждане, а также социально значимые гуманитарные медицинские грузы перевозились по воздуху.

Начиная с зарождения авиации и до сегодняшних дней, главным достоянием отрасли, ее основным потенциалом являются люди, которые верой и правдой служат своей профессии. Все работники этой отрасли от авиадиспетчеров и пилотов до сотрудников аэропортов самоотверженно отдают свои силы, знания и опыт служению небу. Мужественные, талантливые и преданные делу авиаторы обеспечивают надежность и регулярность авиаперевозок, высокую культуру обслуживания пассажиров.

Воздушный транспорт играет важную роль в экономическом развитии нашей страны посредством предоставления авиационных услуг, через международные пассажирские и грузовые перевозки.

Мы должны использовать выгодное географическое расположение нашей страны. Учитывая, что в мире динамично развиваются авиационные услуги, необходимо ускорить создание мультимодальных грузовых авиаузлов с целью увеличения пропускной способности наших международных аэропортов.

Наряду с этим необходимо обратить внимание на развитие малой авиации в Кыргызстане, что даст возможность удовлетворить потребности населения и экономики в авиационных услугах. Это потребует консолидации всех усилий, профессионального опыта и знаний, которые будут способствовать дальнейшему развитию гражданской авиации нашей страны.

Желаю вам крепкого здоровья, неизменно летной погоды и чистого неба, успехов в вашей деятельности и благополучия", - написал в своем поздравлении глава государства.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/407565
Теги:
авиация, президент, Аэропорт "Манас", Садыр Жапаров
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  