Жапаров: Необходимо ускорить создание мультимодальных грузовых авиаузлов

В Кыргызстане сегодня, 7 октября, отмечается День гражданской авиации. По такому случаю работников гражданской авиации с их профессиональным праздником поздравил президент КР Садыр Жапаров.

"Сегодня трудно представить жизнь человека без авиатранспорта, вклада гражданской авиации в развитие различных отраслей народного хозяйства.

Воздушный транспорт играет важную роль в международных пассажирских перевозках и грузов. Особенно это проявилось в период пандемии, когда граждане, а также социально значимые гуманитарные медицинские грузы перевозились по воздуху.

Начиная с зарождения авиации и до сегодняшних дней, главным достоянием отрасли, ее основным потенциалом являются люди, которые верой и правдой служат своей профессии. Все работники этой отрасли от авиадиспетчеров и пилотов до сотрудников аэропортов самоотверженно отдают свои силы, знания и опыт служению небу. Мужественные, талантливые и преданные делу авиаторы обеспечивают надежность и регулярность авиаперевозок, высокую культуру обслуживания пассажиров.

Воздушный транспорт играет важную роль в экономическом развитии нашей страны посредством предоставления авиационных услуг, через международные пассажирские и грузовые перевозки.

Мы должны использовать выгодное географическое расположение нашей страны. Учитывая, что в мире динамично развиваются авиационные услуги, необходимо ускорить создание мультимодальных грузовых авиаузлов с целью увеличения пропускной способности наших международных аэропортов.

Наряду с этим необходимо обратить внимание на развитие малой авиации в Кыргызстане, что даст возможность удовлетворить потребности населения и экономики в авиационных услугах. Это потребует консолидации всех усилий, профессионального опыта и знаний, которые будут способствовать дальнейшему развитию гражданской авиации нашей страны.

Желаю вам крепкого здоровья, неизменно летной погоды и чистого неба, успехов в вашей деятельности и благополучия", - написал в своем поздравлении глава государства.