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В Кара-Балте многодетную мать подозревают в насилии над детьми (видео)

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- Наталья Крайнова
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В Кыргызстане в социальных сетях распространяется видео жестокого обращения женщины с малолетним ребенком. На видео было зафиксировано, как неизвестная женщина идет с несколькими детьми, одного из которых несет на руках, после она грубо бросила ребенка на землю, затем снова подняла на руки. Это видео вызвало возмущение среди пользователей соцсетей.

Как сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области, 6 октября, данный факт был зарегистрирован в АИС ЕРПП, в ОВД Жайылского района начато разбирательство в соответствии со ст. 75 "Насилие в семье" Кодекса о проступках КР.

В ходе проверки установлено, что данный факт произошел 5 октября на территории города Кара-Балта. Личность женщины установлено, ею оказалась местная жительница 31-летняя Н.Г., которая является матерью четверых малолетних детей. Со слов матери это произошло во время вечерней прогулки с детьми. В настоящее время, выполняются проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Назначена судебно-медицинская экспертиза, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.


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URL: https://www.vb.kg/407569
Теги:
дети, Кара-Балта, семейное насилие, Кыргызстан
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