В Беларуси арестованы 136 человек за комментарии о смерти сотрудника КГБ

В Беларуси арестованы 136 человек, которые оставляли в интернете комментарии о гибели минчанина Андрея Зельцера и сотрудника Комитета государственной безопасности. Как сообщается в телеграм-канале "Следственный комитет Беларуси", 136 человек являются подозреваемыми по уголовному делу об оскорблении госслужащего и разжигании ненависти. Все они находятся под стражей.

30 сентября стало известно, что по таким же обвинениям в Беларуси были задержаны около 50 человек. Задержания были связаны с комментариями по поводу видеозаписи перестрелки, в результате которой погибли 31-летний сотрудник IT-компании Андрей Зельцер и офицер КГБ.

Видео было опубликовано 28 сентября. Тогда же власти Беларуси представили свою версию событий, согласно которой Зельцер открыл огонь по сотрудникам правоохранительных органов, которые взломали дверь в его квартиру в Минске по подозрению в том, что в ней находятся люди, связанные с терроризмом.

Ряд комментаторов в Беларуси сомневались в подлинности видео, считая его постановкой. В то же время видные представители белорусской оппозиции прокомментировали его как реальное. В частности, находящийся за границей бывший кандидат в президенты Валерий Цепкало обвинил в случившемся режим Александра Лукашенко, а действия Зельцера не стал осуждать, заявив, что они стали "примером того, как надо бороться". За эти слова против Цепкало в Беларуси возбудили очередное уголовное дело.

Источник: svoboda.org