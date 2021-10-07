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Мэрия Бишкека пока не готова взять ТЭЦ на свой баланс

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- Сергей Швец
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На данный момент столичный муниципалитет не обладает необходимым потенциалом для того, чтобы взять к себе под крыло бишкекскую теплоэлектроцентраль. Об этом на пресс-конференции сообщил глава города Айбек Джунушалиев.

- Этот вопрос в настоящее время действительно рассматривается, - подтвердил мэр. – Но нам нужно тщательно рассмотреть все аспекты, а не только пункт о финансировании такого предприятия. Будем говорить честно, у мэрии на сегодняшний нет достаточного потенциала для того, чтобы правильно содержать столь сложный объект. Это дело не ближайшего года и даже не двух.

По словам главы городской администрации, для начала предстоит навести порядок внутри собственных служб и муниципальных предприятий. Ведь там полно проблемных зон. И лишь потом можно браться за создание условий для нормального обслуживания ТЭЦ.


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URL: https://www.vb.kg/407583
Теги:
мэрия, ТЭЦ, Бишкек, Айбек Джунушалиев
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