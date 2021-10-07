Мэр: непонятно как эстонская фирма выиграла тендер по мусорному полигону

По рекультивации старой свалки, которая проводится за счет средств Европейского банка реконструкции и развития, возникло много вопросов. Поэтому и было принято решение разорвать контракт с эстонским подрядчиком.

- Как вы знаете, сейчас ведется реализация крупного проекта, связанного с рекультивацией старой свалки, открытием новой и строительством мусоросортировочного завода, - рассказал мэр Бишкека Айбек Джунушалиев. – На это выделено 22 миллиона евро со стороны ЕБРР. Из них половина уже освоена, но реальных изменений на мусорном полигоне не видно. А все потому, что ни один из заявленных видов работ не выполнен в полном объеме.

Градоначальник, еще будучи временно исполняющим обязанности, неоднократно посещал объект и изучал ситуацию. Результатом этих поездок стала новость о расторжении контракта с эстонской фирмой, которая занимается рекультивацией действующей свалки.

- Мы проанализировали информацию о подрядчике в лице Ehitusfirma Rand Ja Tuulberg AS, но не нашли никакой деятельности, связанной с мусором. Поэтому непонятно, как она вообще могла выиграть конкурс. По итогам анализа принято решение расторгнуть с ней контракт, о чем компания и была уведомлена соответствующим образом, - объяснил градоначальник.

Он также подчеркнул, что эстонская фирма не является инвестором, она лишь подрядчик, который должен был добросовестно выполнять свои обязанности.