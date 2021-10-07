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Кому в Кыргызстане нужна лицензия, чтобы давать деньги в долг

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- Александра Василькова
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В Кыргызстане с недавнего времени вступили в силу изменения в Гражданский кодекс КР в части предоставлений займов. Согласно поправкам, займы, выдаваемые в денежной форме, приравниваются к кредитованию, и для проведения подобных операций требуется лицензия Национального банка.

Начальник управления надзора за небанковскими финансово-кредитными организациями Нацбанка Эрлан Абдраимов в десятиминутном видеоинтервью VB.KG подробно рассказал о том, кого коснутся поправки, как они защищают права заемщиков и почему давать в долг родственникам все еще можно.


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URL: https://www.vb.kg/407605
Теги:
кредит, Кыргызстан, Нацбанк, Нацбанк Кыргызской республики, Национальный Банк
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