Кому в Кыргызстане нужна лицензия, чтобы давать деньги в долг

В Кыргызстане с недавнего времени вступили в силу изменения в Гражданский кодекс КР в части предоставлений займов. Согласно поправкам, займы, выдаваемые в денежной форме, приравниваются к кредитованию, и для проведения подобных операций требуется лицензия Национального банка.

Начальник управления надзора за небанковскими финансово-кредитными организациями Нацбанка Эрлан Абдраимов в десятиминутном видеоинтервью VB.KG подробно рассказал о том, кого коснутся поправки, как они защищают права заемщиков и почему давать в долг родственникам все еще можно.