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За незаконную выдачу земли задержан замдир Сузакского филиала ГУ "Кадастр"

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- Александра Василькова
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ГКНБ в рамках уголовного дела, зарегистрированного в АИС ЕРПП по статье 320 части 3 (Злоупотребление должностным положением) УК КР задержал заместителя директора Сузакского филиала ГУ "Кадастр" С.З.Т. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

Было установлено, что должностные лица Сузакского филиала государственного учреждения "Кадастр", использовав свое должностное положение без соответствующих документов о трансформации в категорию "Населенного пункта", а также несмотря на отсутствие правоустанавливающих документов выдали земельный участок, находящийся на территории водоохраной зоны.

5 октября 2021 года заместитель директора Сузакского филиала ГУ "Кадастр" С.З.Т. в порядке статьей 98 УПК КР водворен в ИВС ОВД города Джалал-Абада.

В результате противоправных действий государству причинен ущерб в размере 1 миллион 21 тысяча 560 сомов.

В настоящее время продолжаются соответствующие следственно-оперативные мероприятия.


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URL: https://www.vb.kg/407613
Теги:
ГКНБ, Кыргызстан, уголовное дело
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