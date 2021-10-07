За незаконную выдачу земли задержан замдир Сузакского филиала ГУ "Кадастр"

ГКНБ в рамках уголовного дела, зарегистрированного в АИС ЕРПП по статье 320 части 3 (Злоупотребление должностным положением) УК КР задержал заместителя директора Сузакского филиала ГУ "Кадастр" С.З.Т. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

Было установлено, что должностные лица Сузакского филиала государственного учреждения "Кадастр", использовав свое должностное положение без соответствующих документов о трансформации в категорию "Населенного пункта", а также несмотря на отсутствие правоустанавливающих документов выдали земельный участок, находящийся на территории водоохраной зоны.

5 октября 2021 года заместитель директора Сузакского филиала ГУ "Кадастр" С.З.Т. в порядке статьей 98 УПК КР водворен в ИВС ОВД города Джалал-Абада.

В результате противоправных действий государству причинен ущерб в размере 1 миллион 21 тысяча 560 сомов.

В настоящее время продолжаются соответствующие следственно-оперативные мероприятия.