Прямое назначение глав айыл окмоту - повышение ответственности

Недавно Жогорку Кенеш рассмотрел ряд законов, направленных на приведение структуры власти в соответствие с Конституцией. Среди них законы "О местном государственном управлении" и "О местном самоуправлении", изменения в которых приведут к тому, что аким будет назначаться президентом, а главы айыл окмоту уже самими акимами.

Многие кыргыстанцы уже привыкли к существующей избирательной системе, когда сами местные жители выбирают себе айыл окмоту. Сторонники подобной системы в один голос заявляют, что граждан хотят лишить права голоса, а у акимов районов и вовсе будет слишком много власти.

Тем не менее стоит признать, что за 30 лет независимости нынешняя избирательная система оказалась столь же неэффективной, как это было преподнесено на бумаге. К примеру, кризис в Джалал-Абадском городском кенеше в 2017 году высветил негативную сторону избрания местных лидеров.

Известно, что депутаты, переизбранные в мае, избрали мэра как минимум в конце ноября. Процесс утверждения бюджета занял несколько месяцев. Причина проста: коалиция большинства и оппозиция откладывают этот вопрос из-за разногласий по поводу кандидатур на пост мэра и председателя совета.

В результате капитальный ремонт детских садов был приостановлен, а финансирование проектов, подготовленных мэрией в том году на общую сумму около 2 миллиардов сомов, было отложено.

Суд над Музаффаром Исаковым, который десять лет назад был избран местным советом мэром, все еще продолжается. Напомним, в 2017 году прокуратура возбудила уголовное дело в отношении Музаффара Исакова, в то время депутата парламента. По версии следствия, когда депутат возглавлял Таш-Булакский айыл окмоту Сузакского района в 2010-2015 годах, им было вынесено 315 постановлений о строительстве частных домов с общей площадью более 14 га сельскохозяйственных угодий.

В 2016 году дело главы Мады окмоту было передано в суд. По версии следствия, им было принято решение о выделении 18 га земли, выделенной этническим кыргызам из Таджикистана, другим гражданам.

В 2015 году в селе Таш-Добо Жумгальского района Нарына произошел интересный инцидент. Мэр подал в отставку по подозрению в убийстве и был заменен временно 23-летним студентом.

Что показывают приведенные выше примеры? Ошибочно думать, что если оставить эту привилегию депутатам местных кенешей, то придет умелый глава айыл окмоту. Одна из основных причин умелого кадрового дефицита при назначении глав местной исполнительной власти – сами депутаты местных кенешей.

Хоть они избираются по мажоритарной системе, в отличие от депутатов Жогорку Кенеша, сама их избирательная кампания зачастую сопровождаются рядом грязных уловок. В них присутствует тот же трайбализм, родство и клановость.

Конечно, нельзя сказать, что лучший чиновник придет только в том случае, если глава района назначит главу сельской администрации. Но принципиальная разница - это ответственность.

Депутаты местных кенешей получают отчет от главы айыл окмоту только на сессиях, которые обычно проводятся 2–3 раза в год. Если люди недовольны работой айыл окмоту, может быть созвано внеочередное заседание, на котором вынесут ему вотум недоверия большинством в две трети депутатов. Это, стоит отметить, далеко не быстрый процесс.

Самое интересное, что, если глава айыл окмоту делает что-то незаконное, местному кенешу, как правило, не причиняется вред. Народные представители не будут привлечены к ответственности, репутация же акима, при этом, ставится под сомнение, даже если глава района не несет прямой ответственности за преступление главы сельской администрации. Ему могут сделать выговор или даже уволить. Поэтому он заинтересован в том, чтобы глава айыл окмоту работал эффективно и в рамках закона.

Подводя итог вышесказанному, можно сделать такой вывод. В целом, институт местного самоуправления радикальных изменений не претерпел. Это потому, что местные советы по-прежнему обладают большими полномочиями. Они рассматривают и утверждают местный бюджет и издают постановления. Им также подотчетен глава исполнительной власти. Увеличится только ответственность главы айыл окмоту, а это в наших условиях крайняя необходимость.