Внимание розыск! Пропал Эльдияр Токтосунбек уулу

ОВД Панфиловского района разослало ориентировку о том, что разыскивается Эльдияр Токтосунбек уулу, 1995 года рождения, проживающий в городе Кайинды, улица Мира. 22 апреля 2021 года он вышел из дома и не вернулся.

Приметы: рост 170-175 см., худощавого телосложения, глаза черные, волосы короткие черные.

Был одет: шерстяной джемпер черного цвета, безрукавка черного цвета, джинсовые штаны черного цвета, на ногах туфли черного цвета. Также при себе имел барсетку черного цвета.

Особые приметы: на лбу между бровей имеется родимое пятно.

Просьба всем, кто владеет, какой либо информацией о данном лице, сообщить по телефонам: Деж. часть ГУВД Чуйской области (0312) 60-79-89, (0312) 43-88-85, Деж. часть ОВД Панфиловского района (0312) 60-77-27, 03137 5-14-02, 0702 31 75 22, 0557 08 03 87, 0556 10 24 23 (группа розыска).