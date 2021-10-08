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Внимание розыск! Пропал Эльдияр Токтосунбек уулу

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- Айжан Мамбеталиева
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ОВД Панфиловского района разослало ориентировку о том, что разыскивается Эльдияр Токтосунбек уулу, 1995 года рождения, проживающий в городе Кайинды, улица Мира. 22 апреля 2021 года он вышел из дома и не вернулся.

Приметы: рост 170-175 см., худощавого телосложения, глаза черные, волосы короткие черные.

Был одет: шерстяной джемпер черного цвета, безрукавка черного цвета, джинсовые штаны черного цвета, на ногах туфли черного цвета. Также при себе имел барсетку черного цвета.

Особые приметы: на лбу между бровей имеется родимое пятно.

Просьба всем, кто владеет, какой либо информацией о данном лице, сообщить по телефонам: Деж. часть ГУВД Чуйской области (0312) 60-79-89, (0312) 43-88-85, Деж. часть ОВД Панфиловского района (0312) 60-77-27, 03137 5-14-02, 0702 31 75 22, 0557 08 03 87, 0556 10 24 23 (группа розыска).


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URL: https://www.vb.kg/407666
Теги:
ГУВД, розыск, Чуйская область
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