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Журналисты из России, Филиппин и США получили Нобелевскую премию мира

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- Александр Тузов
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Миллионы людей во всем мире сегодня, 8 октября, в 15 часов по бишкекскому времени, в прямом эфире из норвежской столицы Осло по телеканалам Евроньюс, Би-би-си и в Интернете увидели и услышали, что Дмитрий Муратов и Мария Ресса стали лауреатами Нобелевской премии мира 2021 года.

Они удостоены этой премии за усилия по защите свободы слова, сообщили в Нобелевском комитете.

Дмитрию Муратову исполнится 30 октября 60 лет, он родился в Куйбышеве. Как его характеризует Википедия, "российский журналист, телеведущий, один из основателей и главный редактор (с февраля 1995 по ноябрь 2017 и с 2019 года) "Новой газеты". В 1983-м окончил филологический факультет Куйбышевского государственного университета, в 1983 - 1985 годах служил в армии. После военной службы работал в газете "Волжский комсомолец". В 1987 году стал заведующим отделом комсомольской жизни газеты "Комсомольская правда", в 1990-м - редактором отдела информации "КП".

В ноябре 1992 года ушел из "КП" и одновременно выступил соучредителем товарищества журналистов "6-й этаж". В следующем году товарищество стало учредителем "Новой ежедневной газеты", первый номер которой вышел 1 апреля 1993. Муратов вошёл в её редколлегию и стал заместителем главного редактора.

В декабре 1994 - январе 1995 годов был специальным корреспондентом газеты в зоне боевых действий на территории Чечни.

В феврале 1995-го стал главным редактором издания, которое к тому моменту было переименовано из "Новой ежедневной газеты" в просто "Новую газету".

Какое-то время Муратов совмещал работу в газете и на телевидении, в том числе на НТВ. В 2004-м вступил в Российскую демократическую партию "Яблоко".

Среди наград и премий Муратова: ордена Дружбы и Почета, Международная премия за свободу прессы от Комитета защиты журналистов. Кавалер французского ордена Почетного легиона (Франция, 2010 год).

Мария Ангелита Ресса родилась 2 октября 1963 года, в Википедии фигурирует как "филиппино-америкаканский журналист и писатель", у нее гражданство Филиппин и США. Соучредитель и генеральный директор компании Rappler.

Как писала газета "КоммерсантЪ", "Мария Ресса создала сайт Rappler в 2012 году. Сайт, специализирующийся на журналистских расследованиях, занимает критическую позицию по отношению к Родриго Дутерте, избранному президентом Филиппин в 2016 году. Благодаря Rappler о масштабных нарушениях прав человека при президенте Дутерте узнал весь мир".

Ранее Ресса провела почти два десятилетия, работая ведущим репортером-расследователем в Юго-Восточной Азии для CNN. В 2020 году она была осуждена "за кибербезопасность" в соответствии со спорным филиппинским законом о борьбе с киберпреступностью, что было осуждено правозащитниками.

***

Уже по традиции решение о новых лауреатах Нобелевской премии мира оказалось очень неожиданным. В неофициальном списке наиболее вероятных претендентов фигурировали совсем другие лица. Это юная шведская экологическая активистка Грета Тунберг, президент России Владимир Путин и экс-президент США Дональд Трамп, российский оппозиционер Алексей Навальный и белорусская оппозиционер Светлана Тихановская, глава Чечни Рамзан Кадыров, Агентство ООН по делам беженцев и Всемирная организация здравоохранения.

Надо напомнить, что в прошлом году Нобелевскую премию мира получила Всемирная продовольственная программа ООН. А в предыдущие годы среди лауреатов были Андрей Сахаров, Мартин Лютер Кинг, Альберт Швейцер, Нельсон Мандела, Михаил Горбачев, Барак Обама, Далай-лама XIV.


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URL: https://www.vb.kg/407668
Теги:
премия, Россия, США, Филиппины, журналисты, Свобода слова, СМИ
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