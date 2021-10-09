Глава Латвии: Русский язык такой же иностранный, как и любой другой

Требование знания русского языка на рынке труда в Латвии необоснованно, данная проблема должна быть решена на уровне государства. Об этом в пятницу, 8 октября, заявил президент республики Эгилс Левитс.

Он обратил внимание на то, что через 30 лет после восстановления независимости знание русского языка в стране по-прежнему чрезмерно востребовано при трудоустройстве.

"Люди, которые хотят найти работу, вряд ли будут жаловаться и обращаться в суд. Эту проблему должно решить государство. И государство не должно быть трусливым", - сказал Левитс в ходе выступления на конференции "Язык - это глагол. Государственный язык XXI века".

По его словам, национальный язык Латвии является единственным государственным в стране и общим для всех граждан вне зависимости от национальности. При этом Левитс подчеркнул, что русский язык - "такой же иностранный, как и любой другой", в связи с чем нельзя на законных основаниях требовать знать его.

"Нам нужно общаться на общественные темы на публичных дебатах на общем для всех языке, а не каждому на своем родном языке, и этим языком является наш госязык, доступный для всех граждан, для всех жителей", - заключил Левитс.

Ранее, в июне, президент Латвии выступил с обращением к нации, в котором призвал всячески хранить и умножать главное национальное достояние - латышский язык. Для этого, по мнению Левитса, необходимо вести борьбу с другим языком - русским, на котором говорит до 35% населения страны.

Источник: Известия