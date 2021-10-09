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В Джети-Огузском районе открыт памятник народному герою Бирназару бию

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- Алина Мамаева
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Президент Садыр Жапаров сегодня, 9 октября, принял участие в открытии памятника народному герою Бирназару Алдаш уулу. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата президента.

Данное мероприятие, посвященное 300-летию со дня рождения Бирназар бия, состоялось в Джети-Огузском районе Иссык-Кульской области.

Глава государства возложил цветы к монументу Бирназара бия, прочитана поминальная молитва.

Бирназар бий оставил заметный след в истории как правитель, дипломат и один из руководителей борьбы кыргызского народа против иноземных захватчиков.


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URL: https://www.vb.kg/407687
Теги:
Иссык-Кульская область, президент, Садыр Жапаров
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