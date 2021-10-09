В Джети-Огузском районе открыт памятник народному герою Бирназару бию

Президент Садыр Жапаров сегодня, 9 октября, принял участие в открытии памятника народному герою Бирназару Алдаш уулу. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата президента.

Данное мероприятие, посвященное 300-летию со дня рождения Бирназар бия, состоялось в Джети-Огузском районе Иссык-Кульской области.

Глава государства возложил цветы к монументу Бирназара бия, прочитана поминальная молитва.

Бирназар бий оставил заметный след в истории как правитель, дипломат и один из руководителей борьбы кыргызского народа против иноземных захватчиков.