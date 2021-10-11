Жапаров выразил соболезнования Путину в связи с жертвами авиакатастрофы

Президент КР Садыр Жапаров выразил соболезнования президенту России Владимиру Путину в связи с жертвами при авиакатастрофе в Татарстане.

"С глубоким прискорбием воспринял печальную весть о человеческих жертвах в результате авиакатастрофы в Мензелинском районе Республики Татарстан Российской Федерации. От имени народа Кыргызской Республики и от себя лично выражаю глубокие соболезнования семьям и близким погибших и желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим в результате этой трагедии", - говорится в телеграмме.

Напомним, что 10 октября, самолет L-410 аэроклуба ДОСААФ разбился утром в Мензелинске. На борту находились 20 парашютистов и два члена экипажа. По последним данным, погибли 16 человек, шестеро пострадали. В самолете летели жители Уфы, Йошкар-Олы, Ульяновска, Удмуртии, Кировской, Челябинской областей и Татарстана.

Возбуждено уголовное дело по статье за нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.