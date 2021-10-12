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В Узбекистане оштрафовали фотографа, которого прозвали "человеком-пауком"

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В Узбекистане милиция установила личность фотографа-экстремала, который снимал свадебный кортеж, держась одной ногой за дверцу авто. За такие таланты его уже прозвали в соцсетях узбекским "человеком-пауком", сообщают СМИ.

Напомним, что на днях в соцсетях распространилась фотография, запечатлевшая автомобиль, на двери которого в опасной позе повис пассажир, создавая тем самым опасную для своего здоровья и жизни ситуацию.

"Данный инцидент произошел 9 октября 2021 года примерно в 14:00. Автомобилем Matiz на основании доверенности управлял 22-летний Жасур, а пассажиром, зафиксированным на фотографии, являлся 26-летний Умаржон", – отметили в ГУВД.

В отношении пассажира составлен протокол по признакам правонарушения, предусмотренного частью 4 статьи 138 (высовывание пассажиром частей тела (кроме рук) из салона во время движения транспортного средства) Кодекса об административной ответственности. Водитель автомобиля также был оштрафован.


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URL: https://www.vb.kg/407781
Теги:
Узбекистан, фотография, штраф, автомобили
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