Россия объявила амнистию для 300 тысяч граждан Таджикистана и Узбекистана

МВД России открыло въезд в страну 150 тыс. мигрантов из Узбекистана и такому же количеству граждан Таджикистана. Об этом сообщил глава Федерации мигрантов РФ Вадим Коженов. В видеоролике на канале Федерации в YouTube он пояснил, что вернуться в страну могут только те мигранты, которым запрет на въезд в Россию вынесло МВД. Тем, кто был выдворен по решению суда, въезд в страну остается закрытым на срок, установленный судебными органами.

По словам Коженова, попавшие под "амнистию" граждане двух республик Центральной Азии были удалены из баз данных еще 18 августа, поэтому мигрантам следует проверить себя на сайте МВД, чтобы узнать, открыт ли им въезд в РФ.

За первые шесть месяцев текущего года около 99 тысячам иностранных граждан было отказано во въезде в Россию. По данным начальника Главного управления по вопросам миграции МВД России, генерал-лейтенанта полиции Валентины Казаковой, на начало октября в РФ находились около 7 млн мигрантов, из которых нелегально пребывают лишь "незначительное число". Иностранные работники, которые встали на миграционный учет, но не успели продлить сроки разрешительных документов до 30 сентября, могут узаконить свое пребывание до 30 декабря текущего года.

Источник: Фергана