Погода
$ 84.72 - 84.90
€ 97.50 - 98.70

Сотрудниками УОБДД на Иссык-Куле задержан мужчина, совершивший автонаезд

279  0
- Айжан Мамбеталиева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Вчера, 11 октября, примерно в 19 часов 6 минут на 30,500 километре автодороги Каракол-Энильчек неизвестный водитель в селе Боз-Учук Ак-Сууйского района совершил наезд на пешехода - 72-летнего М.С. жителя села Шапак и скрылся с места происшествия в неизвестном направлении.

Установлено, что причиной дорожно-транспортного происшествия стало то, что пешеход М.С. сидел посреди дороги в состоянии алкогольного опьянения. По данному факту сотрудниками УОБДД Иссык-Кульской области по горячим следам была задержана автомашина марки Hyundai Santa Fe, которую вел житель села Шахты-Жыргалан Ак-Суйского района 36 летний Б.Н.

Данный факт зарегистрирован в ЕРПП ОВД Ак-Суйского района по статье 297 УК КР. На данный момент назначены все необходимые экспертизы и ведется следствие.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/407803
Теги:
Иссык-Кульская область, ГУОБДД, автонаезд
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  