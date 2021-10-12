Сотрудниками УОБДД на Иссык-Куле задержан мужчина, совершивший автонаезд

Вчера, 11 октября, примерно в 19 часов 6 минут на 30,500 километре автодороги Каракол-Энильчек неизвестный водитель в селе Боз-Учук Ак-Сууйского района совершил наезд на пешехода - 72-летнего М.С. жителя села Шапак и скрылся с места происшествия в неизвестном направлении.

Установлено, что причиной дорожно-транспортного происшествия стало то, что пешеход М.С. сидел посреди дороги в состоянии алкогольного опьянения. По данному факту сотрудниками УОБДД Иссык-Кульской области по горячим следам была задержана автомашина марки Hyundai Santa Fe, которую вел житель села Шахты-Жыргалан Ак-Суйского района 36 летний Б.Н.

Данный факт зарегистрирован в ЕРПП ОВД Ак-Суйского района по статье 297 УК КР. На данный момент назначены все необходимые экспертизы и ведется следствие.