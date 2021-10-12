Почему Акылбек Жапаров - самый реальный кандидат на премьер-министра

Накануне глава государства Садыр Жапаров подписал конституционный Закон "О кабинете министров КР", принятый ЖК 6 октября 2021 года. Документ определяет систему органов исполнительной власти и регламентирует порядок формирования и организации деятельности кабмина, права, обязанности, ответственность, а также гарантии его членов.

Сегодня обсуждается новый состав и структура кабинета министров. В особенности всех волнует кандидатура будущего главы кабмина – на этот пост выдвигают действующего вице-премьер-министра, министра экономики и финансов Акылбека Жапарова. И некоторым такой вариант кажется неприемлемым.

Что ж, Акылбек Жапаров, действительно, очень неоднозначный персонаж в общественно-политической жизни Кыргызстана. У него масса скелетов в шкафу и имидж кыргызского Чубайса.

Аргументы против Жапарова в должности главы кабинета министров, связаны с тем, как он проявлял себя на политическом поприще. Главные претензии к нему вызваны тем, что будучи политиком Акылбек Жапаров работал со всеми. Говоря откровенно, в этом плане он ничуть не лучше и не хуже других представителей отечественного истеблишмента: хитрый, себе на уме, договороспособный, легко приспосабливающийся к любым правящим режимам. И это засчитать Жапарову, как в плюс, так и в минус.

С другой стороны, Акылбек Жапаров – человек, который разбирается в реальной экономике, в финансах. Он обладает практическим опытом в этой сфере, причем не на местечковом уровне, а на государственном.

Эти качества Жапарова делают его сегодня самым подходящим кандидатом на роль главы кабинета министров в текущих обстоятельствах. Экономика республики сейчас находится, мягко говоря, в упадке, впереди, скорее всего, очень непростая с точки зрения энергетики зима. При этом от государства ожидают выполнения всех его обязательств перед гражданами, для чего нужно своевременно пополнять бюджет. Профессионал, подобный Акылбеку Жапарову, знает, где найти деньги, чтобы не допустить кризиса и способен решить все проблемы.

Вместе с тем, понятно, что раньше у него не было возможность испытать все свои экономические таланты в таких суровых условиях. Так что сейчас у Жапарова появился прекрасный шанс проявить себя. В результате он либо реанимирует нашу экономику и найдет способ придать новые импульсы для ее развития, либо оправдает прогнозы своих хейтеров и загонит КР в еще большую яму. Все в его руках.