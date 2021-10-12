Погода
$ 84.72 - 84.90
€ 97.50 - 98.70

Почетное консульство нашей страны открылось в турецкой провинции Бурса

117  0
- Айжан Мамбеталиева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Почетное консульство Кыргызстана открылось в провинции Бурса. В торжественной церемонии открытия приняли участие Чрезвычайный и Полномочный посол нашей страны в Турции Кубанычбек Омуралиев, губернатор провинции Бурса Якуп Джанболат, мэр города Бурса Алинур Акташ, генеральный консул Кыргызстана в Стамбуле Лира Сыдыкова, депутаты великого национального собрания Турции, представители местных органов власти, представители бизнеса и граждане нашей страны.

В своей речи Кубанычбек Омуралиев выразил надежду, что открытие почетного консульства Кыргызстана в провинции Бурса придаст импульс дальнейшему развитию взаимовыгодных двусторонних отношений, в том числе в торгово-экономическом направлении между двумя странами.

Он также выразил надежду, что вновь назначенный почетный консул Билал Тутуш достойно справится с поставленными задачами по защите прав и интересов граждан Кыргызстана, пребывающих в провинции Бурса.

По окончании торжественной части мероприятия была проведена встреча с гражданами Кыргызстана, пребывающими в Бурсе. В ходе встречи были обсуждены вопросы по оказанию консульско-правовой помощи гражданам нашей страны, а также предоставлены ответы на вопросы соотечественников.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/407815
Теги:
консульство, Турция, Кыргызстан, посол
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  