Почетное консульство нашей страны открылось в турецкой провинции Бурса

Почетное консульство Кыргызстана открылось в провинции Бурса. В торжественной церемонии открытия приняли участие Чрезвычайный и Полномочный посол нашей страны в Турции Кубанычбек Омуралиев, губернатор провинции Бурса Якуп Джанболат, мэр города Бурса Алинур Акташ, генеральный консул Кыргызстана в Стамбуле Лира Сыдыкова, депутаты великого национального собрания Турции, представители местных органов власти, представители бизнеса и граждане нашей страны.

В своей речи Кубанычбек Омуралиев выразил надежду, что открытие почетного консульства Кыргызстана в провинции Бурса придаст импульс дальнейшему развитию взаимовыгодных двусторонних отношений, в том числе в торгово-экономическом направлении между двумя странами.

Он также выразил надежду, что вновь назначенный почетный консул Билал Тутуш достойно справится с поставленными задачами по защите прав и интересов граждан Кыргызстана, пребывающих в провинции Бурса.

По окончании торжественной части мероприятия была проведена встреча с гражданами Кыргызстана, пребывающими в Бурсе. В ходе встречи были обсуждены вопросы по оказанию консульско-правовой помощи гражданам нашей страны, а также предоставлены ответы на вопросы соотечественников.