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Пост вице-премьера по соцблоку отдали Байсалову. Странное решение - нардеп

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- Александра Василькова
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Депутат ЖК Наталья Никитенко на своей странице в Facebook написала пост с критикой нового состава кабинета министров.

Она отметила, что одной из претензий к парламентаризму была частая смена правительств, но в КР за год, с прошлого октября сменилось три премьера: Новиков, Марипов и теперь Акылбек Жапаров, плюс некоторое время премьер-министром был Садыр Жапаров.

"Очень критиковали прежние власти за обилие вице-премьер-министров, с чем я была всегда согласна. Но при новой структуре их стало ещё больше! Когда руководитель правительства - это руководитель аппарата президента, то не много ли у него заместителей? Четыре (!) заместителя в правительстве и еще четыре (!) в администрации президента", - написала парламентарий.

По ее мнению, к составку кабмина тоже есть много вопросов, связанных, прежде всего с его профессионализмом и компетентностью.

"Министр здравоохранения, который нас прославил на весь мир, министр сельского хозяйства, который довел до кризиса сельское хозяйство, министр внутренних дел, при котором преступность увеличилась в 1,5а раза, министр энергетики, который обманывал нас поставками электроэнергии из Таджикистана, довел страну до плановых отключений", - говорится в посте Никитенко.

Кроме того, она высказалась по поводу непоследовательности политики президента в части поддержки женщин-лидеров.

"Недавно президент заявлял о поддержке женщин-лидеров, о необходимости продвижения женщин. И как это реализуется на практике? В новом составе осталась одна женщина, из прежних трех. Причем пост вице-премьера по социальному блоку достался Байсалову. Странное решение.

Также необходимо отметить, что этот состав впервые стал мононациональным. Это тоже тенденция?", - возмутилась она


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URL: https://www.vb.kg/407854
Теги:
Наталья Никитенко, Эдиль Байсалов, парламент, структура правительства, Кыргызстан, Жогорку Кенеш, Депутат, Кабинет министров, кабмин
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