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В Бишкеке тройняшек назвали в честь чемпионок Айсулуу, Айпери и Мээрим

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В Бишкеке тройняшек назвали в честь победительниц чемпионата мира по борьбе Айсулуу Тыныбековой, Медет кызы Айпери и Мээрим Жуманазаровой.

В этой связи наша творческая группа побывала в Бишкекском городском роддоме №4, где родились тройняшки. Малышки родились 5 октября путем кесарево сечения весом 2кг 170гр, 2кг 160гр, 1кг 870 гр.

По словам мамы новорожденных Бермет Дубашевой, она восстанавливается после родов, девочки родились на 36 недели беременности.

Кроме тройняшек Бермет вместе с мужем воспитывают семилетнюю дочь и четырехлетнего сына. До выхода на декрет она преподавала китайский язык в школе.

На 17 неделе беременности женщина узнала, что она ждет тройню. Девочки родились, когда победила Айсулуу Тыныбекова на чемпионате мира, а потом состоялись выигрышные состязания Медет кызы Айпери и Мээрим Жуманазаровой. Тогда родные родителей тройняшек решили назвать их в честь победительниц. Только к имени Мээрим добавили в начале Ай (Луна) чтобы имена девочек были похожи. Бермет с мужем снимают квартиру, муж сейчас ищет более просторное съемное жилье.

Автор: Назгуль Абдыразакова


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URL: https://www.vb.kg/407872
Теги:
Айсулуу Тыныбекова, дети, новорожденный, Кыргызстан
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