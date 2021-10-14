Погода
$ 84.72 - 84.90
€ 97.50 - 98.70

В Стамбуле избили туркменских активистов

156  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

По сообщениям правозащитных организаций "Туркменский Хельсинский Фонд" и "Мемориал" вечером 11 октября около 20 часов неизвестные напали на туркмен, выходивших из офиса организации общества "Огузской культуры, сотрудничества и образования" на улице Согутлучешме (Sogutluçeşme). Об этом сообщает Азатлык.

По данным Туркменского Хельсинского Фонда по правам человека нападению подверглись двое активистов и посетитель организации. Гражданский активист Азиз Мамедов получил сильные удары в лицо и перелом носа. У руководителя общества огузской культуры Нурмухамеда Аннаева повреждена левая рука, у него забрали сумку с телефоном и документами. Третьей жертве (имя уточняется) ударом тяжелого предмета повредили голову.

Преступление зарегистрировано в полиции. Врачи оказали пострадавшим необходимую помощь.

Активисты утверждают, что один из нападавших похож на человека, участвовавшего в нападении на туркменских демонстрантов в Стамбуле 1 августа. В этот раз, по их словам, у него в руках "было что-то металлическое наподобие кастета", сообщает "Мемориал".

Активисты связывают нападение с планировавшейся поездкой Нурмухамеда Аннаева на мероприятие БДИПЧ ОБСЕ в Варшаве 14-15 октября, где он собирался выступить с критикой туркменского режима.

Правозащитники отмечают, что ранее поступала информация о попытках туркменских властей использовать криминальные структуры для расправы с диссидентами и активистами протестного движения в Турции и Центральной Европе.

Туркменские активисты в Турции в последние месяцы систематически подвергаются давлению и физической расправе.

Источники Азатлыка утверждают, что давление на активистов будет усиливаться.

"Учтите, это только начало. Они настроены очень серьёзно. МНБ по-другому не может достать их. Всё будет нарастать до тех пор, пока они не добьются подавления любых протестных проявлений", - сообщил 11 октября источник Азатлыка.

В августе 2021 года при попытке провести акцию протеста перед консульством Туркменистана в Стамбуле были задержаны и избиты неизвестными несколько активистов. Одного из активистов Фархада Дурдыева неизвестные обманом привезли в консульство Туркменистана и жестоко избили.

Согласно информации источников Азатлыка, усилившееся давление на активистов в Турции, вероятно, связано с попытками Анкары завлечь Ашхабад в Тюркский совет.

В конце августа этого года источник Азатлыка близкий к туркменскому правительству сообщал о готовящемся преследовании представителей туркменского гражданского общества в изгнании, в первую очередь в Турции. По утверждениям источника, это имеет отношение к переговорам о полноправном членстве Туркменистана в Тюркском совете.

В частности, источник сообщил, что Туркменистан в переговорах с турецкой стороной выдвинул условия "подавить протестные движения среди туркменских мигрантов в Турции".

"Турки конкретных обещаний не давали, но начали оказывать давление на активистов", сообщил на условиях анонимности источник, близкий к туркменскому правительству Туркменистана.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/407888
Теги:
митинг, Туркменистан, Турция
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  