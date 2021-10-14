В Стамбуле избили туркменских активистов

По сообщениям правозащитных организаций "Туркменский Хельсинский Фонд" и "Мемориал" вечером 11 октября около 20 часов неизвестные напали на туркмен, выходивших из офиса организации общества "Огузской культуры, сотрудничества и образования" на улице Согутлучешме (Sogutluçeşme). Об этом сообщает Азатлык.

По данным Туркменского Хельсинского Фонда по правам человека нападению подверглись двое активистов и посетитель организации. Гражданский активист Азиз Мамедов получил сильные удары в лицо и перелом носа. У руководителя общества огузской культуры Нурмухамеда Аннаева повреждена левая рука, у него забрали сумку с телефоном и документами. Третьей жертве (имя уточняется) ударом тяжелого предмета повредили голову.

Преступление зарегистрировано в полиции. Врачи оказали пострадавшим необходимую помощь.

Активисты утверждают, что один из нападавших похож на человека, участвовавшего в нападении на туркменских демонстрантов в Стамбуле 1 августа. В этот раз, по их словам, у него в руках "было что-то металлическое наподобие кастета", сообщает "Мемориал".

Активисты связывают нападение с планировавшейся поездкой Нурмухамеда Аннаева на мероприятие БДИПЧ ОБСЕ в Варшаве 14-15 октября, где он собирался выступить с критикой туркменского режима.

Правозащитники отмечают, что ранее поступала информация о попытках туркменских властей использовать криминальные структуры для расправы с диссидентами и активистами протестного движения в Турции и Центральной Европе.

Туркменские активисты в Турции в последние месяцы систематически подвергаются давлению и физической расправе.

Источники Азатлыка утверждают, что давление на активистов будет усиливаться.

"Учтите, это только начало. Они настроены очень серьёзно. МНБ по-другому не может достать их. Всё будет нарастать до тех пор, пока они не добьются подавления любых протестных проявлений", - сообщил 11 октября источник Азатлыка.

В августе 2021 года при попытке провести акцию протеста перед консульством Туркменистана в Стамбуле были задержаны и избиты неизвестными несколько активистов. Одного из активистов Фархада Дурдыева неизвестные обманом привезли в консульство Туркменистана и жестоко избили.

Согласно информации источников Азатлыка, усилившееся давление на активистов в Турции, вероятно, связано с попытками Анкары завлечь Ашхабад в Тюркский совет.

В конце августа этого года источник Азатлыка близкий к туркменскому правительству сообщал о готовящемся преследовании представителей туркменского гражданского общества в изгнании, в первую очередь в Турции. По утверждениям источника, это имеет отношение к переговорам о полноправном членстве Туркменистана в Тюркском совете.

В частности, источник сообщил, что Туркменистан в переговорах с турецкой стороной выдвинул условия "подавить протестные движения среди туркменских мигрантов в Турции".

"Турки конкретных обещаний не давали, но начали оказывать давление на активистов", сообщил на условиях анонимности источник, близкий к туркменскому правительству Туркменистана.