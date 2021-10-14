Почему Минфин выбрал не самый лучший вариант для поддержки фермеров

На прошлой неделе в СМИ республики прошла информация о том, что Министерство финансов выделит крестьянам 462 миллиона 677 тысяч сомов в виде кредитов для приобретения в лизинг оборудования для перерабатывающих предприятий, капельного орошения, дождевальных машин и другой техники. Займы будут выдаваться сроком на 10 лет под 4,5 процента годовых.

С одной стороны, это приятное сообщение. Значит, государство не забывает о проблемах сельских товаропроизводителей, но с другой стороны, смеем утверждать, что деньги будут потрачены на решение не самых главных проблем аграрной отрасли страны. Да, сейчас дыр в растениеводстве и животноводстве так много, что государство не знает какие именно из них закрывать в первую очередь, однако, есть вопросы, которые требуют безотлагательного решения. Первый из них - приобретение у фермеров сельскохозяйственного сырья и хранение его до весны на складах. Простой пример. В нынешнем году потерпят огромные убытки кукурузоводы. Государство запретило экспортировать эту культуру, а внутреннему рынку не требуется 450 тысяч тонн янтарного зерна, поэтому, как утверждают фермеры, кукуруза останется гнить на полях. Но почему бы правительству не раскошелиться и не выкупить его у крестьян до лучших времен. Кукуруза - востребованный вид продовольствия.

Сотнями тонн сельхозпроизводители отправляют за кордон мясо, фрукты овощи. В результате цены на эти продукты на отечественных базарах почти каждую неделю бьют рекорды. К примеру, никогда лук в в конце сентября - начале октября не стоил 30-35 сомов, а сейчас отборный горький овощ можно приобрести и по 40 сомов. Говяжья вырезка нынче продается по 600 (!), а еще месяц назад -500-550 сомов. Даже сладкие ягоды - малина и клубника отправляется на экспорт огромными партиями. Кыргызстанцы по этому приобретают эти дары природы почти что по космическим ценам.

Существующая у нас дикая практика реализации выращенного урожая цивилизованными рыночными отношениями назвать сложно. За рубежом от нее давно отказались. Там выращенное сельхозсырье заботливо хранится до нового урожая в специальных, хорошо оборудованных складах. Что удивительно, и зарубежные крестьяне довольны сложившимися отношениями с государством. Они все получают не пресловутые кредиты, как у нас, а дотации. То есть работу сельчан на полях и фермах щедро и безвозмездно оплачивает правительство, поэтому они с охотой реализуют ГОСУДАРСТВУ свой урожай по довольно низким ценам. А в Японии, к примеру, пошли еще дальше. Там государственные закупочные организации не только дотируют фермеров, но и приобретают у них урожай по высоким ценам, а потом перепродают его перерабатывающим предприятиям и торговым сетям по низким. То есть, разницу в ценах правительство покрывает за счет бюджета. Вот это настоящая забота о сельских тружениках. Если бы эти 462 миллиона 677 тысяч сомов правительство Кыргызстана потратило на приобретение урожая у фермеров и хранение его до весны, то на и наших рынках цены бы не приводили в шок покупателей. Пусть деньги были бы потрачены на приобретение не всего выращенного сельхозсырья, а только на основные его виды. Все равно бы и такую поддержку горожане почувствовали и оценили.

Государство уже два года заявляет о своих намерениях оказывать организационную и финансовую поддержку людям, решившим создавать кооперативы и производственные кластеры. Громких слов с самых высоких трибун на эту тему было сказано не мало, только воз и ныне там. Число кооперативов с каждым годом сокращается, а кластеров по существу как не было, так и нет. А что если Минфину напрячься и собрать энную сумму денег (не 462 миллиона, а хотя бы миллиарда два-три) для предоставления субсидий открывающимся кооперативам и кластерам. Любой аграрник-экономист может сказать, что производительность труда в нормально работающих кооперативах в два-три раза выше, чем в мелких фермерских хозяйствах. А в кластерах выращивается, перерабатывается, упаковывается в красивую тару продукция, способная покорять не только внутренний, но и внешние рынки. В случае реализации таких планов Программу продовольственной безопасности страны можно будет решить гораздо быстрее.

По мнению многих известных в стране аграрников, в принятии решения правительства и Минфина о выделении крестьянам 462 миллионов сомов специалисты сельского хозяйства участия не принимали. Эти люди наверняка бы подсказали большим чиновникам на какие цели в первую очередь необходимо направить миллионы. Но у нас так часто бывает: дела вершит народ, сидящий в больших кабинетах, а мнение специалистов никто никогда и не спрашивает.

И последний момент, не менее важный. Минфин эти 462 миллиона сомов передало коммерческой структуре - Айыл-банку. Уважаемые финансисты за оказание своих услуг будут начислять себе любимым проценты. С чего бы вдруг? Денег в стране - кот наплакал, каждый сом на счету. Неужели Нацбанк не способен выполнять такие простейшие операции, как предоставление фермерам кредитов?