При поддержке MegaCom в детской больнице №3 Бишкека обновили ЛОР-отделение

Сегодня, 14 октября, в детской городской клинической больнице №3 города Бишкека состоялось открытие обновленного ЛОР-отделения лечебного учреждения.

Ремонт был проведен по инициативе мобильного оператора MegaCom. В апреле 2021 года компании исполнилось 15 лет. Руководство и сотрудники мобильного оператора коллегиально решили деньги, выделенные на юбилейные празднования, перенаправить на благотворительные цели – ремонт одного из отделений подшефной больницы.

В торжественной церемонии приняли участие генеральный директор ЗАО "Альфа Телеком" Азат Базаркулов, министр здравоохранения Алмакадыр Бейшеналиев, руководство медицинского учреждения, а также юные пациенты, которые проходят лечение в больнице.

Для малышей подготовили подарки и организовали шоу-программу с музыкой, танцами и ростовыми куклами. А для гостей, пришедших посмотреть обновленное отделение, провели экскурсию.

Представители СМИ смогли воочию убедиться, какая масштабная работа была проделана за несколько месяцев. Так, на средства компании MegaCom в отделении установили новые окна и двери, заменили сантехнику, произвели косметический ремонт помещений, обновили напольное покрытие, модернизировали освещение и заменили электропроводку. Журналисты также посетили и другие отделения 3-й детской больницы, чтобы сравнить состояние помещений до ремонта и после.

- Мы начали ремонт в этом отделении в апреле. Поменяли все окна, сделали ремонт в палатах, модернизировали душевые комнаты, обновили процедурные кабинеты. Разукрасили стены в яркие цвета, в каждом помещении повесили картины, чтобы маленьким пациентам, которые здесь будут проходить лечение, было приятно. Наша благотворительная инициатива – скромный вклад компании MegaCom в качестве благодарности всем нашим абонентам, - сказал Азат Базаркулов.

Он также отметил, что социально-благотворительная деятельность – одна из составляющих стратегий компании. И сотрудники мобильного оператора на протяжении 15 лет поддерживают уязвимые слои населения. Например, компания на регулярной основе помогает патронируемым детским домам и интернатам, расположенным во всех семи областях Кыргызстана, инициирует социальные и экологические акции, в том числе в национальном центре охраны материнства и детства в столичном микрорайоне "Джал", с которым MegaCom тесно сотрудничает с 2012 года.

Медицинский персонал больницы, в свою очередь, отметил, что долгожданный ремонт ЛОР-отделения – важный показатель поддержки со стороны отечественного оператора, ведь именно эта больница принимает ребятишек и днем и ночью, врачи работают без выходных и всегда готовы оказать необходимую помощь детишкам. И призвали представителей крупного бизнеса последовать примеру MegaCom.

В завершении мероприятия генеральный директор ЗАО "Альфа Телеком" Азат Базаркулов пообещал и в дальнейшем оказывать помощь данной больнице. А также заверил, что традиционно будет поддерживать медицинские учреждения не только в столице, но и в регионах.