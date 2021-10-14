В архиве кинофотофонодокументов найдены ценные материалы о поэте Эралиеве

Накануне отмечаемого 15 октября 100-летия со дня рождения Народного поэта, Героя Кыргызской Республики Суюнбая Эралиева сотрудник Центргосархива кинофотофонодокументов КР Оксана Кудрявцева предоставила эксклюзивно для VB.KG информацию о малоизвестных документах выдающегося мастера слова.
Оказывается, в фондах ЦГАКФФД хранится кинофильм 1985 года "Суюнбай Эралиев – народный поэт": Эралиев уединился за работой в кабинете, публично читает свои стихи и так далее.
А в фильме "Твой день, республика!" (1984) – поэты Эралиев, Майрамкан Абылкасымова, Светлана Токомбаева читают свои стихи.
Есть и целый комплекс фонодокументов. Это разные интервью Эралиева Кыргызскому радио плюс записи авторского чтения стихотворений.
В архиве хранятся и около тридцати десятков высокохудожественнных фотографий Эралиева, в том числе и с коллегами по поэтическому цеху.
экскурс
В написанной с привлечением архивных документов своей большой статье "Поэт, ушедший в вечность" Оксана Кудрявцева описывает уникально длинный жизненный и творческий путь Эралиева (1920-2016), его участие в Великой Отечественной войне, как он в рядах Панфиловской дивизии получил тяжелое ранение и стал инвалидом.
Заслуги Эралиева высоко ценил Чингиз Айтматов. Он отмечал, что Эралиев обогатил кыргизскую поэзию новой ритмомелодикой, в том числе белым стихом и классическим сонетным каноном.
Главное же, что поэзия Эралиева жива и актуальна – и на кыргызском языке, и в блистательных переводах на русский язык Станислава Куняева, Михаила Синельникова и других мэтров.
Архивист Кудрявцева называет своими любимыми эти строки Эралиева в переводе Куняева:
"...Я иду,
а дорога длинна,
окликают меня повороты.
Но попробуй
меня удержи, ухвати -
разве воду удержишь в горсти?
Разве ветер взнуздаешь?
Если остановлюсь,
если сердце устанет,
то кружиться в пространстве
земля перестанет,
время в бездну глубокую канет.
Ведь планета и я
составляем одно…
Я иду.
Я зерно,
из которого будущее прорастает!"
Фотографии из фондов Центрального государственного архива кинофотофонодокументов КР.