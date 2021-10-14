В архиве кинофотофонодокументов найдены ценные материалы о поэте Эралиеве

Накануне отмечаемого 15 октября 100-летия со дня рождения Народного поэта, Героя Кыргызской Республики Суюнбая Эралиева сотрудник Центргосархива кинофотофонодокументов КР Оксана Кудрявцева предоставила эксклюзивно для VB.KG информацию о малоизвестных документах выдающегося мастера слова.

Оказывается, в фондах ЦГАКФФД хранится кинофильм 1985 года "Суюнбай Эралиев – народный поэт": Эралиев уединился за работой в кабинете, публично читает свои стихи и так далее.

А в фильме "Твой день, республика!" (1984) – поэты Эралиев, Майрамкан Абылкасымова, Светлана Токомбаева читают свои стихи.

Есть и целый комплекс фонодокументов. Это разные интервью Эралиева Кыргызскому радио плюс записи авторского чтения стихотворений.

В архиве хранятся и около тридцати десятков высокохудожественнных фотографий Эралиева, в том числе и с коллегами по поэтическому цеху.

экскурс

В написанной с привлечением архивных документов своей большой статье "Поэт, ушедший в вечность" Оксана Кудрявцева описывает уникально длинный жизненный и творческий путь Эралиева (1920-2016), его участие в Великой Отечественной войне, как он в рядах Панфиловской дивизии получил тяжелое ранение и стал инвалидом.

Заслуги Эралиева высоко ценил Чингиз Айтматов. Он отмечал, что Эралиев обогатил кыргизскую поэзию новой ритмомелодикой, в том числе белым стихом и классическим сонетным каноном.

Главное же, что поэзия Эралиева жива и актуальна – и на кыргызском языке, и в блистательных переводах на русский язык Станислава Куняева, Михаила Синельникова и других мэтров.

Архивист Кудрявцева называет своими любимыми эти строки Эралиева в переводе Куняева:

"...Я иду,

а дорога длинна,

окликают меня повороты.

Но попробуй

меня удержи, ухвати -

разве воду удержишь в горсти?

Разве ветер взнуздаешь?

Если остановлюсь,

если сердце устанет,

то кружиться в пространстве

земля перестанет,

время в бездну глубокую канет.

Ведь планета и я

составляем одно…

Я иду.

Я зерно,

из которого будущее прорастает!"

Фотографии из фондов Центрального государственного архива кинофотофонодокументов КР.