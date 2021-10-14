Замминистр внутренних Октябрь Урмамбетов посетил Таласскую область

В ходе рабочей поездки заместитель министра внутренних дел, полковник милиции Октябрь Урмамбетов посетит Таласский, Кара-Бууринский, Бакай-Атинский, Манасский районы и Таласские городские отделения милиции.

Замглавы МВД проверил готовность личного состава к выполнению задач, провел строевой смотр подразделений, ознакомился с работой дежурных частей, осмотрел рабочие помещения и состояние изолятора временного содержания.

Октябрь Джолдошевич отметил необходимость постоянной работы над повышением знаний, квалификации сотрудников каждого райотдела милиции, повышение уровня доверия населения к органам внутренних дел. Кроме того, он изучил состояние здания РОВД и служебных автомобилей.

В ходе встречи с личным составом замминистра сообщил, что руководство МВД в настоящее время предпринимает активные меры по повышению социального статуса сотрудников милиции. Дал ряд поручений, которые предстоит выполнить правоохранительным органам, в том числе по обеспечению общественного порядка и безопасности при подготовке и проведении предстоящих парламентских выборов.

Например, принять соответствующие меры по обеспечению безопасности на избирательных участках. Также, необходимо совершенствование оперативной деятельности, повышение эффективности борьбы с преступностью, принятие мер по предупреждению экстремизма, качественная профилактика преступлений и правонарушений. Помимо этого необходимо обеспечение правопорядка и безопасности на отведенной территории, улучшение взаимодействия милиции с населением, поддержание закона и порядка, повышение профессионального уровня личного состава.

При этом Октябрь Урмамбетов подчеркнул необходимость организации профилактической работы по предотвращению распространения коронавируса, а также соблюдения правил индивидуальной защиты сотрудников. Он также отметил, что работа уполномоченных инспекторов милиции по предупреждению преступности, имеет важное значение для полноценного решения вопросов населения на обслуживаемых территориях и принятия мер по оперативному решению правовых и социальных проблем.

Вместе с тем, поручил службе внутренних расследований РОВД знакомиться с морально-психологическим состоянием сотрудников милиции, оказывать помощь в случае необходимости и при этом принимать строгие меры в случае неправомерных действий.