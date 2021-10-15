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Прожиточный минимум в КР стал дороже на 22 процента

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- Александра Василькова
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Величина прожиточного минимума в III квартале 2021 года составила 6 382,69 сома и по сравнению с соответствующим периодом прошлого года возросла на 22,2 процента. Рост отмечен во всех регионах республики, сообщает Национальный статистический комитет.

Нацстатком ежеквартально рассчитывает этот показатель, выключающий в себя стоимость минимального набора продуктов питания, химический состав и энергетическую ценность набора продуктов питания, а также методику исчисления величины прожиточного минимума.

В соответствии со структурой прожиточного минимума, разработанной для каждой индивидуальной социально-демографической группы населения, доля продовольственных товаров в среднем составляет 65 процентов, непродовольственных - 16 процентов, услуг - 17 процентов и налогов - 2 процента.

Прожиточный минимум по территории

(в среднем на душу населения, сомов в месяц)


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URL: https://www.vb.kg/407946
Теги:
Нацстатком, Кыргызстан
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