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Девушка Михаила Саакашвили заявила о его критическом состоянии

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Экс-президент Грузии и глава исполнительного комитета национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили нуждается в госпитализации. Об этом в субботу, 16 октября, заявила депутат Верховной рады Украины Елизавета Ясько, которая является девушкой Саакашвили.

"Состояние физическое у него плохое, потому что человек голодает уже третью неделю. Он отказывается прекращать голодовку. Тема возвращения гражданина Украины в Украину является очень актуальной, но сейчас многое зависит от грузинской власти. Но это также вопрос, которым активно занимается МИД Украины", - заявила Ясько в эфире телеканала "Украина 24".

В ближайшие дни его состояние здоровья уже будет очень критическим и ему нужна будет госпитализация, потому что состояние его здоровья уже очень слабое.

Накануне личный врач Саакашвили Николоз Кипшидзе заявил, что политик готов провести тесты на состояние здоровья и принять лекарства. По его словам, бывший президент Грузии пьет воду и чай. В настоящее время нет необходимости переводить Саакашвили в больницу в связи с голодовкой, "но, к сожалению, этот момент настанет", добавил врач.

Бывшего грузинского лидера задержали 1 октября в Тбилиси после его возвращения в страну накануне выборов в местные органы власти. В отношении него возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении границы страны.

Президент Украины Владимир Зеленский 3 октября напомнил, что Саакашвили является украинским гражданином, поэтому он лично займется вопросом его возвращения. Однако премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили подчеркнул, что политик сможет вернуться на Украину лишь после того, как отсидит на родине весь тюремный срок.

4 октября экс-президент Грузии объявил в знак протеста голодовку до тех пор, пока не освободят его и его соратников. Он заявил, что готов пожертвовать собой ради народа.

Кроме того, экс-президент на родине заочно осужден по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае его приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Также Саакашвили является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета - их продолжают рассматривать суды.

Источник: Известия


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URL: https://www.vb.kg/408022
Теги:
Грузия, президент
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