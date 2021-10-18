За минувшие выходные выявлено 7718 нарушений ПДД

Пресс-служба ГУОБДД МВД сообщает, что в целях сокращения количества дорожно-транспортных происшествий на дорогах и улицах республики, в выходные дни по республике проводились рейдовые профилактические мероприятия.
Во время рейда особое внимание уделялось на грубые нарушении правила дорожного движения, такие как управление водителями транспортных средств в состоянии алкогольного опьянения.
Только за выходные дни личным составом отвечающие за безопасность дорожного движения выявлено 7718 нарушений ПДД.
Из них:
-за управление транспортным средством без документов - 69,
-за управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения -121,
-за превышение водителями транспортных средств установленной скорости движения -1079,
- за нарушение других пунктов ПДД - 6449.
Водворено на стоянку за нарушение ПДД 372 единиц транспортных средств. Сотрудниками подразделений ГУОБДД МВД продолжаются усиленные работы по недопущению аварийности на дорогах страны и призывает участников дорожного движения к соблюдению всех норм правила дорожного движения.