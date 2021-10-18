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За минувшие выходные выявлено 7718 нарушений ПДД

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- Айжан Мамбеталиева
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Пресс-служба ГУОБДД МВД сообщает, что в целях сокращения количества дорожно-транспортных происшествий на дорогах и улицах республики, в выходные дни по республике проводились рейдовые профилактические мероприятия.

Во время рейда особое внимание уделялось на грубые нарушении правила дорожного движения, такие как управление водителями транспортных средств в состоянии алкогольного опьянения.

Только за выходные дни личным составом отвечающие за безопасность дорожного движения выявлено 7718 нарушений ПДД.

Из них:

-за управление транспортным средством без документов - 69,

-за управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения -121,

-за превышение водителями транспортных средств установленной скорости движения -1079,

- за нарушение других пунктов ПДД - 6449.

Водворено на стоянку за нарушение ПДД 372 единиц транспортных средств. Сотрудниками подразделений ГУОБДД МВД продолжаются усиленные работы по недопущению аварийности на дорогах страны и призывает участников дорожного движения к соблюдению всех норм правила дорожного движения.


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URL: https://www.vb.kg/408045
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