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Москвичей предупредили о штрафе в пять тысяч рублей за спущенные маски

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Пассажиров московского метро предупредили о штрафах за спущенные с носа маски. Об этом сообщает телеканал "Россия 1".

Более 400 контролеров работают на станциях столичной подземки, и теперь они будут следить за тем, чтобы пассажиры не спускали маски на подбородок. Уточняется, что средство индивидуальной защиты должно обязательно прикрывать нос и рост пассажира. Такие меры будут действовать как в метро, так и в другом наземном городском транспорте. Сумма штрафа за нарушение предписаний составит пять тысяч рублей.

Ранее заместитель руководителя ГКУ "Организатор перевозок" Елена Мясищева напомнила, что маски следует надевать еще до входа в вагон или салон транспортного средства.

Источник: moslenta.ru


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URL: https://www.vb.kg/408082
Теги:
штраф, Москва, маски
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