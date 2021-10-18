Олимпийский огонь зимних Игр-2022 в Пекине зажжен в Древней Олимпии

Олимпийский огонь зимних Игр 2022 года в Пекине зажжен в понедельник в Древней Олимпии. Об этом сообщает ТАСС с торжественной церемонии.

Мероприятие проходит в присутствии президента Греческой Республики Катерины Сакелларопулу, президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха, главы Национального олимпийского комитета (НОК) Греции Спироса Капралоса, других официальных лиц. Зрители на церемонию не допущены в связи с ограничениями из-за пандемии коронавируса.

Огонь в факеле зажгла при помощи параболического зеркала от солнечных лучей верховная жрица - актриса Ксанти Георгиу - на алтаре древнегреческого храма Геры. После этого состоится театрализованное представление с участием группы жриц, исполняющих обряд, созданный на основе древних традиций с привнесением современных элементов. Оно пройдет на стадионе, на котором в древности проходили многие спортивные соревнования античных Олимпийских игр.

НОК Греции сообщил, что первым факелоносцем эстафеты олимпийского огня в Греции станет горнолыжник Иоаннис Антониу, который участвовал в эстафете огня Игр 2014 года в Сочи, а также нес греческий флаг на закрытии Олимпиады-2018 в Пхенчхане. На этот раз традиционную эстафету олимпийского огня по Греции отменили из ограничений, связанных с пандемией. Огонь в понедельник пронесут только от древнего стадиона до находящегося неподалеку памятника основателю современных Олимпийских игр - французскому барону Пьеру де Кубертену, после чего его перевезут на афинский Акрополь, где он проведет ночь.

19 октября огонь будет передан китайской делегации на официальной церемонии на историческом беломраморном афинском стадионе "Панатинаикос", мероприятие также пройдет без присутствия публики. Как отметили в НОК, туда будут допущены только 200 аккредитованных лиц, среди них будут официальные делегации обеих сторон. На стадион "Панатинаикос" огонь принесет лыжница Параскеви Ладопулу, которая примет участие в Олимпиаде в Пекине.