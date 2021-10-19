На помосте - силачи. В Бишкеке прошло первенство столицы по гиревому спорту

После долгого перерыва, вызванного пандемией, в нашем городе прошел турнир сильнейших гиревиков страны. В открытом первенстве столицы Кыргызстана, которое состоялось на спортплощадке Кыргызского экономического университета, приняли участие не только бишкекчане, но и представители других регионов страны. Всего за медали боролись более 100 атлетов.

Для нас этот турнир стал настоящим праздником, - сказал корреспонденту VB.KG президент городской федерации гиревого спорта Шамиль Яргаев, - больше года атлеты тренировались дома или в тесных спортзалах по месту учебы и работы, но каждый мечтал помериться мастерством со своими основными соперниками. И эта возможность им ,наконец, представилась.

- Без соревнований - тяжко, - заявил нашему корреспонденту 58-летний ветеран гиревого спорта Талант Бакаев, - нет стимула улучшать свои результаты. Правда, я принял участие месяц назад в Иссык-Кульских Играх, на которых занял третье место среди старичков, но все равно, хочется выступать как можно чаще. Кстати, Талант Бакаев занимается не только поднятием гирей, но и спортивной ходьбой. Недавно он принял участие в Бишкекском марафоне, и одним из первых дошел до финиша. Соревнование для нас ,ветеранов, -отличная возможность не только занять высокое место, но и пообщаться с ровесниками, друзьями.

В турнире приняли участие и представители силовых структур республики. Так, боец подразделения "Скорпион" из Токмака Нурсултан Амангазы уулу сказал, что без упражнений с гирями им, спецназовцам, никак нельзя. "Благодаря этому виду спорта человек станивится не только сильным, но и выносливым", - подчеркнул военнослужащий.

Представитель команды МВД Мирсаид Доолбеков отметил еще одно преимущество гиревого спорта. "Я не без успеха занимаюсь борьбой,восточными единоборствами, - сказал он, - но дома каждое утро обязательно поднимаю гири. После этого прихожу на тренировки подготовленным, в отличной спорнтивной форме. Поэтому всем мужикам советую купить эти снаряды. Сразу увидите насколько полезны они для нашего организма".

Президент Федерации гиревого спорта Бишкека Шамиль Яргаев отметил, что гиревому спорту, не смотря на его доступность, в нашей стране не уделяют должного внимания."Давно пришла пора включить нашу дисциплину в программу универсиад и отраслевых спартакиад, - уверенно заявил он, - таким вот бесхитросным способом мы могли бы оздоровить молодое поколение, да и ветераны поддержали свое здоровье."

А победителями открытого первенства Бишкека стали.В возрастной катеогории юниоры: Асанбек Мамытахунов (Токмак, весовая категория 58 килограммов), Бекмамат Кадыров (Военный институт, 63кг), Тыныстан Ыкынов (Военный инстиут, 68 кг), Адил Карыбаев (Военный институт, +68 кг).

Среди взрослых атлетов золотые медали завоевали Иманалы Абилов (Федерация гиревого спорта, 63 кг). Чингиз Мустафаев (Кыргызская Государственная Академия физической культуры и спорта (КГАФКиС), 68 кг), Азиз Сулайманов (КГАФКиС,73 кг), Эльдияр Кулмуратов (Балыкчи, 78 кг), Улукбек Жаныбаев (Военный инситиут, 85 кг), Мирсаид Долбеков (МВД, 95 кг), Ислам Нарынбеков (Военный институт, +95 кг).

Выступали в чемпионате Бишкека и девушки. Правда, их было немного, но тем не менее, Шамиль Яргаев отметил возросший интерес представительниц прекрасного пола к их виду спорта. На высшую ступень пьдестала почета поднялись Вероника Пантелеева (Федерация гиревого спорта, 58 кг), Нафиса Санькова (Федерация гиревого спорта, 63 кг), Нурзада Рыспекова (Кыргызский Экономический университет, 68) и Салтанат Ногонбаева (Федерация гиревого спорта, +68).

Среди ветеранов победил бывший сотрудлник СВД Нурбек Арбашев. Он сумел даже обойти многократного чемпитона мира Александра Петрова. В командной эстафете первенствовали атлеты Военного института.

Вячеслав АНИКИН. Фото автора на Bishkekinfo