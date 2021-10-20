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Инвестора для аэропорта "Манас" ищет международная финкорпорация IFC

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- Александра Василькова
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В целях оказания содействия в улучшении деятельности Международного аэропорта "Манас" и повышения качества предоставления услуг для авиакомпаний, пассажиров и потребителей, IFC ведет работу с правительством КР по привлечению частных инвестиций и продвижению развития инфраструктуры страны. Об этом сообщает пресс-служба международной финансовой корпорации.

Отмечено, что IFC предоставит консультационные услуги Министерству экономики и коммерции по вопросам структурирования проекта государственно-частного партнерства (ГЧП) в целях модернизации и расширения аэропорта. Ожидается, что частный партнер, который будет выбран в результате международного конкурсного отбора, обеспечит внедрение передовых методов финансирования, эксплуатации и управления, чтобы оказать содействие аэропорту использовать весь свой потенциал, развивать воздушные перевозки и защищать интересы акционеров, клиентов и сотрудников.

"Проект внесет вклад в улучшение воздушного сообщения страны и развитие сектора туризма посредством повышения эффективности Международного аэропорта "Манас" за счет привлечения частного сектора. Мы уверены, что при поддержке IFC сможем структурировать успешное государственно-частное партнерство для главного аэропорта страны", - заявил министр экономики и коммерциии Данияр Амангельдиев.

Кассандра Колберт, региональный руководитель IFC по Центральной Азии, отметилаа, что привлекая инвестиции и опыт частного сектора, концессии аэропортов могут обеспечить значительные экономические выгоды для стран за счет создания рабочих мест, улучшения обслуживания пассажиров и обработки грузов, а также снижения фискальной нагрузки на правительства.


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URL: https://www.vb.kg/408159
Теги:
IFC, инвестиции, Кыргызстан, Аэропорт "Манас"
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