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В колонию пытались пронести сим-карты и таблетки в банке соленых огурцов

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- Александра Василькова
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18 октября сотрудниками учреждения №16, расположенном в селе Беловодское Московского района, Государственной службы исполнения наказаний (ГСИН) пресечена попытка организованной незаконно поставки в исправительную колонию препаратов и предметов, запрещенных к обращению в местах лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Поясняется, что при проверке передачи для одного из осужденных в колонию, контролерами учреждения были обнаружены сим-карты мобильных операторов связи в количестве 50 штук и 4680 таблеток димедрола, спрятанные в банке с солеными огурцами, упаковке с перцем и внутри фасованного теста.


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URL: https://www.vb.kg/408170
Теги:
ГСИН, Кыргызстан
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