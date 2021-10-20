В колонию пытались пронести сим-карты и таблетки в банке соленых огурцов

18 октября сотрудниками учреждения №16, расположенном в селе Беловодское Московского района, Государственной службы исполнения наказаний (ГСИН) пресечена попытка организованной незаконно поставки в исправительную колонию препаратов и предметов, запрещенных к обращению в местах лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Поясняется, что при проверке передачи для одного из осужденных в колонию, контролерами учреждения были обнаружены сим-карты мобильных операторов связи в количестве 50 штук и 4680 таблеток димедрола, спрятанные в банке с солеными огурцами, упаковке с перцем и внутри фасованного теста.