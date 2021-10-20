Участники "Каравана права" посетили ИВС Чон-Алайского РОВД и погранзаставу

Сегодня, 20 октября 2021 года, группа сотрудников института омбудсмена КР, возглавляемая заместителем акыйкатчы Альбертом Колоповым, в рамках проекта "Караван права" ("Укук кербени"), провели мониторинг ИВС Чон-Алайского РОВД и пограничной заставы "Кара-Шыбак" Ошской области.

В ходе мониторинга ИВС выявлено, что данный изолятор не соответствует установленным законодательством КР стандартам, а также не имеет ванной комнаты, душевого помещения и туалета. "Кроме того, в камерах ИВС отсутствуют кровати для следственно-задержанных, в результате чего они вынуждены спать на тошоках, которые им приносят из дома. Лекарства в аптечке с истекшим сроком годности. Надзор со стороны районной прокуратуры не осуществляется", – отметили правозащитники.

Затем представители Акыйкатчы посетили пограничную заставу "Кара-Шыбак", где провели встречи с и.о. командира Жолболот Кылычбек уулу и личным составом заставы. Каких-либо жалоб, обращений, замечаний или просьб от них не поступило.