В Ашхабаде из-за нехватки муки закрылись десятки частных пекарен

На фоне дефицита муки и хлеба в Туркменистане десятки частных хлебопекарен Ашхабада вынужденно прекратили работу. В результате сотни работников частного сектора остались без работы. Об этом из туркменской столицы сообщает корреспондент Радио Азатлык.

По сообщению нашего корреспондента, неделю назад более 30 частных пекарен Ашхабада прекратили выпекать хлеб и хлебобулочные изделия.

Среди них три пекарни, расположенных по улице Ага Бердиева, две по улице Северная, а также несколько пекарен по улице Махтумкули, сообщает корреспондент.

"На некоторых предприятиях в среднем работали по 10 женщин. В результате закрытия хлебопекарен сотни людей остались без работы и заработка", рассказал работник одного из закрывшихся предприятий в беседе с нашим корреспондентом 18 октября.

Как рассказали несколько работников частных пекарен, причиной приостановки работы является отсутствие муки местного производства в государственных магазинах, а импортная мука очень дорогая.

"До этого предприниматели покупали муку из-под полы в государственных магазинах по 10 манатов за килограмм. Работники государственных магазинов незаконно продавали субсидированную муку, предназначавшуюся для продажи населению по 1 манату за килограмм. Теперь предприниматели не могут купить дешёвую муку, а покупать импортную муку по 25 манатов, и продавать хлеб по 10 манатов для них невыгодно", говорит бывший работник частной пекарни.

Азатлыку не удалось получить дополнительной информации или комментарии по этому поводу в Министерстве торговли и внешнеэкономических связей Туркменистана.