В Бишкеке проходит форум директоров школ с русским языком обучения

В Бишкек проходит Форум директоров общеобразовательных организаций Кыргызской Республики с русским языком обучения.

Форум проводится Министерством образования и науки Кыргызской Республики совместно с представительством Россотрудничества в Кыргызской Республике.

Основной целью проведения Форума директоров общеобразовательных организаций Кыргызстана является улучшение качества преподавания на русском языке и повышения квалификации педагогов общеобразовательных школ Кыргызской Республики с русским языком обучения, а также выработка комплекса мер, направленных на организацию качественного учебного процесса, перспективы развития образования на русском языке в школах республики, и возможности налаживания сотрудничества с соответствующими общеобразовательными организациями Российский Федерации.

В Форуме принимают участие руководство Министерства образования и науки Кыргызской Республики, директора общеобразовательных организаций Кыргызской Республики из городов Бишкек, Ош и Чуйской, Иссык-Кульской, Таласской, Нарынской, Джалал-Абадской, Ошской, Баткенской областей, а также специалисты в сфере образования.

Для участия в Форуме прибыла делегация специалистов в сфере образования из России, в том числе директора школ из различных регионов России (Москва, Курск, Пенза), специалисты в области методики преподавания русского языка.