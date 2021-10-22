Туркменистан - одна из стран с самым высоким уровнем загрязнения воздуха

По сообщению Bloomberg, Туркменистан занимает одно из первых мест в мире по утечке метана, нагревающего планету.

В статье "Грязная тайна Туркменистана", опубликованной 19 октября, выражается серьезная озабоченность по поводу выбросов токсичного газа в стране вблизи месторождений природного газа и крупных газопроводов.

В статье говорится, что канадская служба GHGSat Ins, отслеживающая выбросы, обнаружила одну из крупнейших утечек метана, когда-либо наблюдавшихся в части промышленного сектора в Туркменистане в начале 2019 года.

"Частично это, похоже, исходит от туркменского месторождения природного газа Корпедже, особенно газодобывающей компрессорной станции, производящей газ для его клиентов. Затем специалист [компании] пришел к выводу, что утечки имели место более пяти лет", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что метан имеет в 80 раз больше тепловой энергии, чем углекислый газ, когда он впервые попадает в атмосферу, и что утечка метана, обнаруженная в Туркменистане, примерно равна годовым выбросам метана всеми автомобилями в Аризоне, США.

"В мире существует серьезная проблема с утечкой метана из Туркменистана. Бесцветный и не содержащий тепла метан является крупнейшим компонентом природного газа, и, если производители не будут сдерживать его, он может привести к утечке большого количества из энергетических объектов", - говорится в статье.

В нем также говорится, что 31 из 50 самых сильных утечек метана на береговых нефтегазовых объектах, проанализированных геоаналитической компанией Kayrros SAS с 2019 года, принадлежит Туркменистану.

"По данным Международного агентства по атомной энергии, к 2020 году Туркменистан будет отставать от России и США по выбросам метана и утечкам метана в нефтегазовом секторе, оба из которых имеют более крупные энергетические секторы и население", - говорится в статье.

По данным Bloomberg, в отличие от таких стран, как Россия и США, пока не ясно, как убедить Туркменистан уменьшить свое воздействие на климат.

"Туркменистан во главе с диктатором Гурбангулы Бердымухаммедовым, который был переизбран на пост президента в 2017 году с 98% голосов, является одним из самых репрессивных мест в мире. Он закрыт для иностранцев, он ограничивает участие международных компаний и не предоставляет никакой информации о своей деятельности ", - говорится в сообщении.

Согласно публикации, небольшая информация о стране показывает, что сокращение выбросов метана и других веществ не является для нее приоритетной задачей.

"Два человека из секретного сектора [страны], которые попросили не называть их имени, говорили о ветхой, устаревшей инфраструктуре, некоторые из которых существенно не модернизировались с советских времен, и о важных работах, которые откладывались на долгие годы из-за отсутствие средств и специалистов ", - гоорится в сообщении.

По словам одно из них, экологические стандарты не контролируются регулярно, выбросы не контролируются должным образом, а чиновники не пытаются проводить очистку объектов.

"Все закрывают глаза на проблемы. Кого волнуют невидимые отходы?", цитирует издание источника, знакомого с ситуацией.

Bloomberg сообщает, что не смог прокомментировать этот вопрос, связавшись с Министерством энергетики и иностранных дел Туркменистана, а также с госконцерном "Туркменгаз".

Туркменистан обычно не подтверждает и не опровергает сообщения о серьезных проблемах в стране.

Президент Гурбангулы Бердымухаммедов неоднократно получал указания "уделять пристальное внимание природоохранным мерам", говоря, что прилагаются большие усилия для защиты окружающей среды на правительственных собраниях Туркменистана, обладающего крупнейшими мировыми запасами природного газа.

Однако официальный Ашхабад не разъясняет эти инструкции и не публикует публичную информацию об ущербе, нанесенном "недостатками" в работе нефтегазового сектора.

Между тем, 19 октября в Ашхабаде президент Туркменистана встретился с главой открытого акционерного общества "Лукойл" Вагитом Алекперовым, чтобы обсудить вопросы освоения топливных ресурсов Каспийского региона.

Как сообщает государственное информационного агентство страны ТДХ, гость сказал, что "благоприятный инвестиционный климат и надежная правовая база", созданные на туркменском рынке, способствуют привлечению иностранных инвестиций и строительству параллельной структуры для разработки месторождений углеводородов.

Отмечая, что Туркменистан стремится максимально использовать свой огромный энергетический потенциал для общего блага, глава "Лукойла" подчеркнул важность дигитализации нефтегазового сектора, внедрения экологически чистых инновационных технологий и лучших достижений научно-технического развития.

Источник: Радио Азатлык