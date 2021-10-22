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Мужчина, якобы угрожавший журналистке, напомнил про камеры видеонаблюдения

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- Дарья Таирова
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В Бишкеке несколько дней назад журналист из "МедиаХаба" Али Токтакунова" Мээрим Айныкеева заявила, что ей в кафе угрожал мужчина, представившийся сотрудником ГКНБ.

Сегодня, 22 октября, пресс-служба Госкомитета нацбезопасности сообщила, что по этому факту доставили в приемную ГКНБ и допросили безработного жителя Бишкека Н.М уулу, который не является сотрудником ведомства. В настоящее время материалы переданы в Главное следственное управление ГКНБ для дачи правовой оценки действиям Н.М. уулу.

Н.М. уулу, рассказал VB.KG свою версию произошедшего инцидента. Он рассказал, что действительно в ночь с 11 на 12 октября отдыхал в ресто-баре.

"Это обычная бытовая ситуация. В тот день я отдыхал один. Немного выпил, танцевал, как и все другие посетители. Я увидел компанию из трех девушек. Они тоже танцевали. Среди них я узнал Мээрим Айныкееву. Хотя мы с ней лично не знакомы, но я знаю ее по Фейсбуку, и что она раньше работала, как и я, в одном из частных вузов. И я просто хотел подойти к ней познакомиться, и поговорить. Все-таки мы в какой-то степени коллеги.

Я к ней подошел и поздоровался. Был очень вежлив, никаких угроз я не высказывал. А она неправильно восприняла, отреагировала болезненно. После этого разговора, я сел возле барной стойки, а она в другом конце зала села со своими подружками. Но, потом она подошла ко мне и начала меня провокационно снимать на свой телефон. Я стал закрывать лицо. По-моему это естественно, ведь меня снимали без моего ведома и согласия. Несколько раз просил не снимать меня. Но она продолжала снимать и угрожать мне. Потом я остался в клубе, а она со своими подружками уехала", - говорит Н.М. уулу.

Он говорит, что был в нетрезвом состоянии, и поэтому решил пошутить на счет ГКНБ.

"Я сам сейчас временно безработный. Она у меня три раза спрашивала, где я работаю, но я сначала не отвечал, а потом в шутку сказал, что в ГКНБ. Но это было несерьезно. Я не показывал никакого удостоверения. По-моему любой адекватный человек понимает, что сотрудники служб не будут что-либо делать в нетрезвом виде в клубе, где столько камер и людей", - считает Н.М. уулу.

Мужчина также отрицает, что прикасался к журналистке.

"Мээрим Айныкеева говорит, что я, якобы, ударил по ее телефону, но это ложь. Я абсолютно не касался ее телефона. Если бы я выбил у нее из рук телефон, разве она тогда смогли бы снимать? В баре есть служба безопасности, везде камеры видеонаблюдения, по которым все можно посмотреть", - говорит Н.М. уулу.

Он также добавил, что вскоре забыл об этом случае и узнал о разразившемся скандале через социальные сети.

"Через три дня совершенно случайно в Фейсбуке узнаю, что она устроила такой хайп. Я просто хотел с ней познакомиться и пообщаться как с человеком, мне от нее ничего не нужно было. Меня не интересует никакая политическая деятельность или расследования. Это абсолютно обычный бытовой разговор. Но она раздула из мухи слона", - считает мужчина.


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URL: https://www.vb.kg/408315
Теги:
ГКНБ, кафе, Бишкек, Кыргызстан, скандал
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