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"В 2020 году 350 млн долларов были использованы нецелесообразно"

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- Бакыт Басарбек
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В 2020 году от международных доноров в Кыргызстан для борьбы с коронавирусом поступило 350 млн долларов, но они были использованы нецелесообразно. Об этом сегодня президент Садыр Жапаров заявил на пресс-конференции.

По его словам, в этом году ситуация поменялась.

"В 2021 году для борьбы с коронавирусом было выделено около 3 млрд сомов. 2000 медиков выделено 372 млн сомов, семьям умерших медиков выплачено 42 млн сомов. В городах Бишкек, Ош, Нарын были построены новые стационары на 270 пациентов. По стране было открыто 900 пунктов вакцинации от коронавируса. Было закуплено 2,4 млн доз вакцины", - добавил он.


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URL: https://www.vb.kg/408331
Теги:
Садыр Жапаров, Кыргызстан, коронавирус
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