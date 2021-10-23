Погода
$ 84.63 - 84.90
€ 98.07 - 99.55

Президент прокомментировал переговоры с руководством Центерры в Женеве

301  0
- Бакыт Басарбек
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Руководство канадской компании Centerra Gold само предложило встретиться с нашей стороной. Об этом сегодня на пресс-конференции заявил президент КР Садыр Жапаров.

По его словам, канадцы просили встретиться на нейтральной территории, так как боятся ареста в нашей стране.

"В Женеву ездили глава ГКНБ Камчыбек Ташиев, председатель кабинета министров Акылбек Жапаров, генпрокурор Курманкул Зулушев и внешний управляющий "Кумтором" Тенгиз Болтурук. По переговорам нет никакой секретности. Мы сейчас рассматриваем предложение канадцев и когда примем решение, все и расскажем. В любом случае, впредь мы не будем жить умом канадцев", - сказал глава государства.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/408341
Теги:
Кумтор, Садыр Жапаров, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  