Президент прокомментировал переговоры с руководством Центерры в Женеве

Руководство канадской компании Centerra Gold само предложило встретиться с нашей стороной. Об этом сегодня на пресс-конференции заявил президент КР Садыр Жапаров.

По его словам, канадцы просили встретиться на нейтральной территории, так как боятся ареста в нашей стране.

"В Женеву ездили глава ГКНБ Камчыбек Ташиев, председатель кабинета министров Акылбек Жапаров, генпрокурор Курманкул Зулушев и внешний управляющий "Кумтором" Тенгиз Болтурук. По переговорам нет никакой секретности. Мы сейчас рассматриваем предложение канадцев и когда примем решение, все и расскажем. В любом случае, впредь мы не будем жить умом канадцев", - сказал глава государства.