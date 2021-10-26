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В Бишкеке прошел чемпионат города по фехтованию

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- Вячеслав Аникин
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В Бишкеке 24 октября прошел открытый чемпионат города по фехтованию на шпагах. Борьбу за золотые медали вели более 60 лучших столичных мушкетеров и их друзей-соперников из Казахстана.

Как сообщили в Федерации по этому виду спорта, турнир был проведен благодаря поддержке городского управления по физической культуре и спорту и лично его председателя Нурлана Токоноева. Перед началом состязаний с приветственным словом к спортсменам обратились глава Федерации фехтования КР Осмонжан Касымов и ветераны кыргызстанского спорта.

Весь день шли упорные поединки, в результате которых первые места завоевали наши земляки Тамирлан Айтимбетов и Камила Абдыл- Хамитова. Теперь перед нашими молодыми фехтовальщиками стоит еще одна, более важная задача. В декабре в Ташкенте пройдет чемпионат Азии среди юниоров, к к которому они уже начались готовиться с сегодняшнего дня.


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URL: https://www.vb.kg/408431
Теги:
фехтование, Кыргызстан
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