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В Бишкеке обсудили проблемы возвращенцев из Сирии и Ирака

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- Светлана Лаптева
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В Бишкеке открылась конференция по реабилитации и реинтеграции возвращенцев из зон конфликта в Сирии и Ирака.

Напомним, вооруженный конфликт в Сирии и Ираке и его последствия стали серьезной угрозой безопасности для правительства и населения стран ЦА, поскольку более 4 тысяч жителей из региона выехали в зоны конфликта в качестве иностранных боевиков-террористов.

В итоге вооруженного конфликта большинство мужчин выходцев из Центральной Азии погибли, а их жены и дети оказались в лагерях беженцев, либо в тюрьмах.

Государства ЦА отреагировали на этот вызов проведением специальных гуманитарных операций по возвращению своих граждан домой, а также разработкой и реализацией программы реабилитации и реинтеграции направленных на их ресоциализацию, и возвращению к мирной жизни.

Как пояснил организатор конференции со стороны Кыргызстана - директор программ по Центральной Азии "Поиск общих интересов" Кенешбек Сайназаров, новизна программы и неоднозначность эффективности подходов к программам реабилитации и реинтеграции создали ряд концептуацльных, институциональных и методологических проблем, с которыми государства Центральной Азии столкнулись в 2018 г и эта тема продолжает оставаться актуальной."

- В этой связи, государства Центральной Азии должны поддерживать тесный контакт друг с другом и обмениваться накопленным опытом с коллегами из соседних государств, а также с видными экспертами из других стран.

Потому и потребовалась встреча именно в таком формате. Данная региональная конференция, в которой принимают участие представители государственных организаций, эксперты и представители гражданского общества, призвана способствовать обмену знаниями и опытом (передовой практикой, извлеченными уроками и оставшимися проблемами) по судебному преследованию, реабилитации и реинтеграции репатриантов из зон конфликта с особым вниманием к следующим вызовам И для поиска решений следующих вызовов:

- проблемы, связанные с самовозвращенцамии, осужденными и их потребность в реабилитации и реинтеграции

- гендерные, возрастные и этнические особенности программ реабилитации и реинтеграции в общество.

- проблемы, связанные с мониторингом и оценкой - программа реабилитации и реинтеграции.

- краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные вызовы, стоящие на пути разработки успешных и устойчивых программ реабилитации и реинтеграции.".

Причем в качестве экспертов приглашены опытные практики, долгие годы работающие в этой области, например, руководитель группы по координации политики в Восточно-европейском и ЦА регионе Евкомиссии - служба инструментов внешней политики Ио Шмидт, директор программ по Афганистану и Центральной Азии института мира США Скот Сноуден, директор по Азии МНПК "Поиск общих интересов" Раженждра Мульми, Чолпон Орозбекова - Институт мирных инноваций Булан". И специалисты-практики, которые уже работают с "возвращенцами" из Сирии и Ирака в ЦА.

Напомним, что наши дети и женщины еще до сих пор находятся в районе боевых действий, в лагерях беженцев в Сирии.


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URL: https://www.vb.kg/408437
Теги:
Бишкек, Кыргызстан
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