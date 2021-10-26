Юные кыргызстанцы побывали в московской Третьяковке

Группа детей трудовых мигрантов из Кыргызстана совершила экскурсию в Третьяковскую галерею в Москве. Эта инициатива была предпринята в рамках нового гуманитарного проекта посольства КР в РФ "Я шагаю по Москве".

Цель проекта, рассказали в дипмиссии, - приобщение детей соотечественников к духовным ценностям, знакомство с достижениями культуры и искусства. Крупнейший художественный музей России посетил 21 ребенок в возрасте от 8 до 14 лет из многодетных семей.

В планах посольства – организация экскурсий в Центральный музей Великой Отечественной войны, музеи Победы, авиации, космонавтики, кочевой культуры, Московский планетарий, Оружейную палату, посещение маленькими и юными кыргызстанцами других знаковых объектов российской столицы.

Как сообщается, аналогичные проекты, направленные на изучение истории и культуры страны пребывания соотечественников, будут также реализованы и в других регионах России, где находятся канцелярии посольства КР в РФ.