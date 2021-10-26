Кыргызская диаспора Москвы обзавелась собственным офисом

Совет Кыргызской диаспоры Москвы прошёл официальную регистрацию в Министерстве юстиции России. И открыл собственный офис в центре столицы.

Как рассказал почетный председатель этого Совета Раимкул Аттокуров, российское законодательство разрешает общественным организациям осуществлять свою деятельность в стране и без обязательной регистрации в органах юстиции. Именно на таких принципах в течение уже длительного времени активно работало и данное диаспоральное объединение. Но теперь его статус укрепился, и возможности расширились.

Акцент сделан на оказании правовой помощи кыргызским мигрантам и другим гражданам республики, находящимся в России, на изучении проблем, с которыми они сталкиваются здесь, и на содействии их разрешению.

"Совет, а теперь и его офис, как и прежде, тесно взаимодействуют с посольством Кыргызстана в России. Круг вопросов, которыми приходится заниматься, очень широк – бесплатные консультации, помощь в официальной легализации, в трудоустройстве, урегулировании взаимоотношений с работодателями, в получении медицинских услуг и так далее", - говорит Аттокуров.

"Особую актуальность, - продолжает он, - приобрела в последнее время профилактика коронавируса. Необходимую информацию по данной и другим темам предоставляем через наш сайт, ютуб-канал, при личных контактах. Ответы на многие вопросы, не требующие специальных юридических знаний, можно получить в колл-центре, открытый при офисе. Предметную консультацию при необходимости дадут юрист, адвокат, которых мы привлекли к нашей работе".

В помощь соотечественникам также переводятся на кыргызский язык документы, извещающие об изменениях в миграционной политике РФ, содержащие иную важную для иностранцев информацию, снимаются тематические видеоролики.

Несмотря на то, что офис открыл двери совсем недавно, он уже весьма востребован кыргызстанцами. Как отметил Аттокуров, ежедневно сюда обращаются, и лично, и по телефону, через интернет-ресурсы 30-50 человек. Поэтому в планах – дальнейшее расширение деятельности офиса, привлечение к ней новых сил из числа активистов диаспоры.