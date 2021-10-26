США обновили правила въезда в страну

Президент США Джо Байден подписал указ о введении новых требований к вакцинам для большинства иностранных граждан, путешествующих в США, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Deutsche Welle.

Согласно сведениям о реализации новой политики международных авиаперелетов, в Соединенные Штаты допускаются только иностранные граждане, прошедшие полный курс вакцинации от COVID-19. Все путешествующие в США иностранцы с неиммиграционными визами должны будут перед посадкой в самолет предъявить свидетельство о пройденной вакцинации.

"В интересах Соединенных Штатов отказаться от ограничений по странам, которые ранее применялись во время пандемии коронавируса, и принять политику в области авиаперевозок, которая основывается в первую очередь на вакцинации, чтобы способствовать безопасному возобновлению международных авиаперевозок в Соединенные Штаты", - говорится в заявлении Байдена.

В издании уточнили, что США будут принимать путешественников, получивших вакцины, одобренные Управлением по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) или разрешенные для экстренного использования Всемирной организацией здравоохранения. На детей младше 18 лет новые требования по вакцинации не распространяются. Новые ограничения вступают в силу 8 ноября.

Объявляя о новых правилах, Байден подписал указ об отмене ограничений на поездки, действующих с начала 2020 года, которые запрещали въезд в США путешественникам из таких стран, как Китай, Индия, Южная Африка, Бразилия и большей части Европы.

Ранее сообщалось, что администрация президента США Джо Байдена разрабатывает план, согласно которому почти все иностранные посетители Соединенных Штатов должны быть полностью вакцинированы против COVID-19.