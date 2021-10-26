Нацбанк сохранил учетную ставку на уровне 7,5 процента

Правление Национального банка приняло решение сохранить учетную ставку (ключевую ставку) на уровне 7,5 процента. Решение вступает в силу сегодня, 26 октября 2021 года, сообщается на сайте регулятора.

На принятие решение повлияло то, что экономики стран-торговых партнеров КР продолжают активно восстанавливаться, однако растущая инфляция и риски появления более опасных штаммов коронавируса усиливают неопределенность в отношении выхода экономик нашего региона на траекторию устойчивого роста.

"В Кыргызской Республике экономическая активность восстанавливается умеренными темпами. По итогам января-сентября текущего года прирост реального ВВП достиг положительной отметки на уровне 0,1 процента, прирост ВВП без учета предприятий по разработке месторождения Кумтор сохранился на уровне предыдущего месяца, составив 3,6 процента. Однако сдерживающим фактором все еще остается спад производства в основных секторах экономики: промышленность (-1,2 п.п.), сельское хозяйство (-0,7 п.п.) и строительство (-0,5 п.п.). Несмотря на положительные темпы прироста денежных переводов в страну (+20,6 процента за январь-август 2021 года) внутренний спрос восстанавливается медленнее", - сообщают в Национальном банке.

На уровень потребительских цен в стране продолжают оказывать влияние различные немонетарные факторы. В октябре 2021 года инфляция в годовом выражении составила 11,8 процента, снизившись с 13,5 процента в сентябре 2021 года. Основным фактором, повлиявшим на рост потребительских цен в стране, явилось общемировое повышение цен на продовольственные товары.

Проводимый курс монетарной политики был продолжен. Ситуация на денежном рынке сохраняется стабильной. Краткосрочные процентные ставки демонстрировали понижательную динамику и формировались в рамках процентного коридора. На межбанковском кредитном рынке отмечалась активизация участников, преимущественно в коротком сегменте.

Банковская система продолжила функционировать в условиях наличия высокого уровня избыточной ликвидности. Сохраняется положительная динамика кредитования экономики и расширение депозитной базы банков. Показатели долларизации депозитов и кредитов снижаются.

Ситуация на внутреннем валютном рынке характеризуется стабильностью. Национальный банк проводил валютные интервенции для недопущения резких колебаний обменного курса.

"Сохраняются риски влияния факторов внешнего характера на уровень инфляции в стране. Основными немонетарными проинфляционными факторами в 2021 году являются рост мировых цен на продовольственные товары, повышение администрируемых цен и тарифов (электроэнергия и тарифы общественного транспорта) и неблагоприятные климатические условия весенне-летнего периода текущего года, обусловившие существенное снижение производства сельскохозяйственной продукции. Принимая во внимание предпосылки развития внешней среды и внутренние экономические условия, Национальный банк принял решение сохранить размер учетной ставки на уровне 7,5 процента. В случае возникновения каких-либо рисков, Национальный банк не исключает возможности внесения дополнительных корректировок в проводимую денежно-кредитную политику", - говорится в сообщении регулятор.

Уточняется, что Нацбанк на регулярной основе оценивает внешние и внутренние факторы воздействия на инфляцию и, в зависимости от экономической ситуации, будет предпринимать соответствующие меры денежно-кредитной политики.

.