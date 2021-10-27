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По следам Великолепного века. Кыргызстанцы посетили медиафорум в Стамбуле

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В Стамбуле прошел медиафорум тюркского совета на тему "Фундаментальное прошлое, сильное будущее". Масштабное мероприятие было организованно Турецкой Республикой и Советом сотрудничества тюркоязычных государств.

В медиафоруме приняли участие более 350 участников: представители ведущих СМИ, ученые, высокопоставленные государственные чиновники, деятели культуры, преподаватели и студенты факультетов журналистики из Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Венгрии, Туркменистана и Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК).

На форуме обсуждались такие вопросы, как роль и направление СМИ в современную эпоху, вызовы информационного века, информационная интеграция, дезинформация в социальных сетях и др.

Также на мероприятии вместе с другими гостями присутствовал старший научный сотрудник, тюрколог, этнограф Венгерской академии наук Давид Сомфаи, который перевел эпос Манас на венгерский язык.

В конце форума мы смогли насладиться концертом Анкарского ансамбля, который исполнил песни на кыргызском, казахском, узбекском, башкирском и др. языках. Было очень приятно услышать нашу народную песню "Сары Ой" в исполнении вышеназванного талантливого ансамбля.

На третий день для делегатов была организована культурная программа, когда в первую очередь нас повезли на съемочные площадки, где снимаются турецкие сериалы. Далее на пароме мы поплыли по проливу Босфор, увидев морскую артерию, которая соединяет два моря: Черное и Мраморное. В этот момент невольно вспомнила фразу из кинофильма "Достучаться до небес", что на "небе только и разговоров, о море и о закате.

На водном транспорте мы добрались до Султанахме́та - район в старой части Стамбула, расположенный в европейской части города на мысе между бухтой Золотой Рог, Босфорским проливом и Мраморным морем. Район является историческим центром города, древнейшим акрополем и первым холмом Второго Рима. В 1985 году историческая часть района была занесена в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

В этом районе расположены такие памятники архитектуры как собор святой Софии, Голубая мечеть, Дворец Топкапы, Цистерна Базилика и др. В этой связи стоит отметить, что в свое время популярный турецкий сериал "Великолепный век" действительно сделал хорошую рекламу для Стамбула, в любую погоду здесь можно увидеть большой поток туристов.

Стамбульцы очень гостеприимные люди, привыкшие встречать гостей из разных стран. В историческом городе живут немало кыргызстанцев которые приехали учится, работать, обзавелись семьями. Султан Раев - народный писатель Кыргызской Республики занимает должность заместителя Генерального секретаря Совета сотрудничества Тюркских государств. Здесь есть немало наших земляков, которые добились успехов на турецкой земле. Также отрадно видеть молодых студентов, которые в совершенстве владеют несколькими иностранными языками, в том числе турецким. Все эти молодые ребята были нашими неофициальными переводчиками.

Турецкая кухня также привела нас в восторг. Турки любят пить крепкий чай, который по консистенции напоминает кофе. Если к столу подают мясо, то оно нежнейшее и вкусное. Конечно же мы не могли упомянуть сладости, слава о которых идет по всему миру.

Также хочется отметить трепетное отношение турков к животным. На улицах города можно увидеть спокойно разгуливающих кошек и собак, которые, при этом, чипированы.

В целом, мы были впечатлены Турцией, и конечно, же хочется, чтобы наша страна была такой же развитой и прогрессивной.

Автор: Назгуль Абдыразакова


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URL: https://www.vb.kg/408481
Теги:
Турция, форум, Кыргызстан
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