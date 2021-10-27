В этом году было проведено 725 криминалистических исследований

В Министерстве внутренних дел проведено совещание об итогах оперативно-служебной деятельности криминалистической службы органов внутренних дел за 9 месяцев. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

В совещании приняли участие приняли заместитель министра внутренних дел Эркебек Аширходжаев, начальник криминалистической службы Канат Иманалиев и личный состав криминалистической службы МВД.

Так, по результатам оперативно-служебной деятельности за 9 месяцев текущего года сотрудники криминалистической службы ОВД приняли участие в качестве специалистов в 18396 осмотрах мест происшествий, в 3576 оперативно-розыскных мероприятиях, в 3268 следственных действиях.

Проведено 3894 судебных экспертиз, из них: дактилоскопических - 1835, трасологических - 90, баллистических - 786, почерковедческих - 234, холодного оружия - 216, технической экспертизы документов - 155, исследования наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров - 429, взрывотехнических экспертиз - 2. Также проведено 725 криминалистических исследований.

Региональными подразделениями криминалистической службы обработано и введено в автоматизированную дактилоскопическую идентификационную систему (АДИС) "Сонда" 7526 дактилоскопических карт на лиц, представляющих оперативный интерес. Также пополнен банк данных следов рук с нераскрытых преступлений на 2487 объектов, что в свою очередь позволило установить 180 лиц, оставивших свои следы на местах преступлений. За указанный период с помощью АДИС "Сонда" установлены личности неопознанных трупов в 116 случаях.

За отчетный период в автоматизированную баллистическую идентификационную систему (АБИС) ТАИС введено 20 объектов исследования и 165 объектов сравнения.

На совещании выступил заместитель министра МВД Эркебек Аширходжаев, который отметил, что есть положительная динамика в работе криминалистической службы, а также отметил, что эффективная деятельность по раскрытию и расследованию преступлений невозможна без использования специальных знаний криминалистов. Специалисты службы вносят огромный вклад в борьбу с преступностью: проводят дактилоскопические, трасологические, почерковедческие, баллистические экспертизы, химические исследования наркосодержащих веществ.