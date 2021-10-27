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В столичном ресторане "Кайнар" произошло задымление

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- Айжан Мамбеталиева
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В ресторане "Кайнар" на улице Сухэ-Батора произошло задымление. По данным пресс-службы МЧС, для тушения пожара в 8 часов 40 минут выехал один пожарный расчет. Задымление, со слов работников ресторана произошло из-за того, что в одном из цехов лампа упала на чашку с чак-чаком, который загорелся. Из-за этого произошло сильное задымление, с которым сотрудники не смогли сами справиться и вызвали пожарных.

По данным МЧС, возгорание было локализовано в 9 часов, а полностью потушено в 9 часов 21 минуту.


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URL: https://www.vb.kg/408492
Теги:
кафе, пожар, Бишкек
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