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В Московском районе по подозрению в краже скота задержаны трое мужчин

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- Айжан Мамбеталиева
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Ранее пресс-службой ГУВД Чуйской области была предоставлена информация о том, что в Московском районе Чуйской области сотрудниками милиции задержана группа лиц состоящих из пяти человек подозреваемых в краже скота.

В ходе досудебного производства по указанному факту краж скота сотрудниками ГУВД Чуйской области и ОВД Московского района была

выявлена вторая группа лиц состоящих из трех человек также занимающихся кражей скота на территории Московского района.

В органы внутренних дел Московского района с заявлением обратился местный житель села Садовое С.М., 1982 года рождения о принятии мер в отношении неизвестных лиц, которые похитили мелко-рогатый скот в количестве 3-голов. Данный факт был зарегистрирован в АИС ЕРПП по признакам преступлений предусмотренных статьей 200 (Кража) УК КР.

Кроме того с аналогичным заявлением также обратился другой местный житель, который просил принять меры в отношении неизвестных лиц, которые тайно похитили из сарая мелко-рогатый скот в количестве трех голов. Данный факт также был зарегистрирован в АИС ЕРПП по признакам преступлений предусмотренных статьей 200 (Кража) УК КР.

В ходе принятых неотложных мероприятий сотрудниками СКМ ГУВД Чуйской области и ОВД Московского района по подозрению в совершении данного преступления были задержаны и водворены в ИВС Ю.Э., 2003 года рождения, Л.Э., 1999 года рождения и Т.Р., 1998 года рождения.

При этом подозреваемые совершали кражу скота на автомашине марки Daewoo Matiz, которая также сотрудниками милиции в настоящее время водворена в штрафстоянку.

В настоящее время устанавливается причастность задержанных еще к другим фактам аналогичных краж скота на территории Чуйской области. Досудебное производство продолжатся.


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URL: https://www.vb.kg/408503
Теги:
ГУВД, скотокрадство, Чуйская область
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